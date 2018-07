Intentan “torcer” la ley para no reconocer a Barbosa como gobernador; advierte el priista Óscar Aguilar

Sin haber renunciado a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Óscar Aguilar González, quien fuera director del Instituto Poblano de la Vivienda (IPV) en el sexenio de Mario Marín Torres, salió este día a respaldar a Luis Miguel Barbosa Huerta.

En rueda de prensa, afirmó que no busca ningún puesto en el gobierno estatal que podría encabezar el morenista, pero admitió que ya no comulga con las ideas del tricolor.

“No aspiro a ser funcionario del gobierno del estado. Le brindo mi respaldo porque él es el que ganó la elección y tenemos que ser respetuosos de la voluntad mayoritaria y exigimos que la ley no la tuerzan, que se respete el Estado de Derecho y que no se aplique un respaldo político violando la ley a quien no haga nada”.

El espaldarazo ofrecido por el priista está fundamentado en que concuerda con que en Puebla hubo fraude en la elección de gobernador, al mismo tiempo que aseguró se identifica más con la ideología del Movimiento de Regeneración Nacional.

Aguilar González lamentó el hecho de que a través de acciones truculentas el Partido Acción Nacional pretenda imponer el proyecto de continuidad del gobierno morenovallista.

El ex titular del IPV afirmó, sin revelar nombres ni cantidad, que son varias organizaciones priistas que están en contra del robo que se cometió en las elecciones y también respaldan al ex candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.

“No vinieron muchos porque han sido amenazados, y yo no los quiero exponer. Yo no tengo miedo a nada, pero muchos de ellos sí temen las represalias físicas de parte de este gobierno”.

Por último, indicó que estará a la expectativa de lo que su partido le diga después de hacer público su apoyo a Barbosa Huerta, y previendo un tanto lo que pudiera pasar, sostuvo que seguirá “luchando” a favor de la sociedad desde cualquier trinchera.