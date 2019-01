Ningún morenovallista debe ser gobernador interino: Sindemex

El gobernador interino de Puebla no debe ser alguien emanado del grupo morenovallista, demandó el Sindicato Nacional de Empresarios de México (Sindemex) al Congreso del estado.

Consideró que entre los diputados locales Gabriel Biestro Medinilla y Héctor Alonso Granados, así como la regidora de Puebla, Rosa Márquez, debe surgir el titular del Poder Ejecutivo local.

Expuso que son personas que han hecho trabajo de campo y se han acercado a la ciudadanía, por lo que conocen sus necesidades.

“No podemos dejar en manos de un panista este gobierno porque esto equivale a regresar, a retroceder ocho años, para el nacimiento de otra dinastía. Si ya realmente el morenovallismo va de salida y está en el último suspiro, dejen que ya salga”, opinó Francisco Romero Serrano, dirigente de la agrupación en Puebla.

Asimismo, consideró que aunque Rafael Moreno Valle haya muerto, no se debe echar por la borda la revisión de sus cuentas públicas, ni la complicidad de sus funcionarios, debido a que realizó obras públicas faraónicas con sobre costos, dejó una deuda superior a los 70 mil millones de pesos, además de que utilizó a Puebla como una plataforma para sus aspiraciones.

Indicó que es desafortunado el fallecimiento Martha Érika Alonso Hidalgo y de Rafael Moreno Valle, pero eso no los redime de sus malas acciones al frente del gobierno poblano.

De igual, forma criticó que al término del homenaje realizado el 25 de diciembre a ambos personajes, el ex mandatario José Antonio Gali Fayad haya dicho que la mejor manera de honrarlos es ganando los comicios extraordinarios que se realizarán en junio.

“Inicia la campaña en pleno funeral, dice que le van a dedicar a los fallecidos el triunfo en las elecciones. A los fallecidos no se les ofrecen elecciones, se les ofrecen oraciones y yo creo que estos requieren de mucha oración porque no alcanzaron la redención por fallecer, no implica que no hayan sido malas personas, que no hayan cometido delitos”, sostuvo.