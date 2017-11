Buscan cinco ex alcaldes evadir justicia por reprobación de su cuenta 2016

Al menos cinco ex presidentes municipales pretenden evadir sus responsabilidades por las presuntas omisiones, irregularidades y excesos en el manejo de las arcas públicas, pues promovieron juicios de control constitucional ante el Poder Judicial para superar la no aprobación de sus cuentas.

Se trata de los ex alcaldes de Chiautempan, San Lucas Tecopilco, Zacatelco, Cuaxomulco y Contla de Juan Cuamatzi, Antonio Mendoza Romero, Israel Morales González, Francisco Román Sánchez, Raúl Aquilino Cervantes Hernández y Filemón Acoltzi Nava, respectivamente, quienes promovieron por separado un juicio de protección constitucional.

Incluso, en el caso del ex edil de Chiautempan, quien fue postulado por la alianza que formaron PRD y PT, pretende dejar sin efecto la reprobación de sus estados financieros de los ejercicios fiscales 2015 y 2016.

Al respecto, la presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Elsa Cordero Martínez confirmó la existencia de esos recursos legales, los cuales tienen la constante en el argumento de que en el proceso de calificación de los estados financieros, existieron violaciones en el procedimiento legislativo.

“Tenemos en trámite los casos de Chiautempan por lo que corresponde a los años de 2015 y el primer periodo de 2016 y el último trimestre de 2016. San Lucas Tecopilco, Zacatelco, Cuaxomulco y Contla son los que tenemos en este momento en trámite respecto a las cuentas públicas que no fueron aprobadas; son el último trimestre de 2016 y en esos casos se argumentó la presunta violación al procedimiento en concreto y por cual fueron evaluados, fueron admitidos, pero cada juicio tiene su propia historia y su propio avance porque depende la presentación de pruebas la legitimidad, los documentos que se hayan exhibido”, explicó la magistrada.

Sin embargo, reconoció que hubo un número mayor de ex munícipes que también trató de recurrir a la justicia estatal para litigar la no aprobación de sus cuentas públicas, pero los respectivos juicios fueron desechados porque no estuvieron debidamente fundamentados.

“Hemos recientemente no admitido un número importante de demandas porque se presentan no en la forma como lo establece la ley y la determinación del momento de radicar ha sido desecharlos porque evidentemente a lo que se revise en admisión es que cumplan la forma y la determinación que establece la ley de corte constitucional, los que están en trámite son los que te estoy comentando”, puntualizó.

Es de recordar que el pasado 31 de agosto, los integrantes de la LXII Legislatura decidieron reprobar la cuenta pública del ex alcalde de Zacatelco, Francisco Román Sánchez, debido a que no logró solventar observaciones por 6.7 millones de pesos de la cuenta pública del último trimestre de 2016.

En el caso de la cuenta pública de Contla de Juan Cuamatzi, cuya administración encabezó Filemón Acoltzi Nava, del último trimestre de 2016, se detectó que incurrió en presuntas irregularidades con probable daño patrimonial por 21.2 millones de pesos.

En el caso de Chiautempan, los diputados detectaron irregularidades financieras por 32.6 millones pesos, ya que no entregó la cuenta pública del último trimestre de 2016, por lo que se desconoce el destino de 21 millones 19 mil 824.97 pesos, a esta cantidad se le suman casi 11 millones de pesos en observaciones de posible daño patrimonial por obra pública. Mientras que Tecopilco tiene señalamientos por 1.8 millones de pesos y Cuaxomulco por 5 millones de pesos.

Es de citar que en total fueron 28 estados financieros de ex autoridades municipales que reprobaron en el manejo de sus arcas en el último trimestre del año 2016 y que deberán enfrentar las denuncias penales correspondientes, pero cinco ex alcaldes buscan revertir la decisión del Congreso local.