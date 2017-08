Peligran usuarios y transeúntes en ciclovía de Esteban de Antuñano: Consejo

La ciclovía de Esteban de Antuñano -inaugurada en enero pasado- se encuentra inoperable; durante este fin de semana se registraron tres choques que terminaron con la división de carriles.

Vecinos de la colonia Luz Obrera, ubicada junto a la ex fábrica La Constancia Mexicana, en la ciudad de Puebla, manifestaron que la pista para bicicletas nunca se utilizó y únicamente quito espacio para los automóviles.

Durante un recorrido por la zona se constató que existen tramos de la pista que no cuentan con estructura metálica que protegen a los usuarios de camiones de carga pesada y de transporte público, porque invaden la entrada a fraccionamientos, restaurantes, cocheras y la clínica número 4 del IMSS.

Armando Pliego Ishikawa, presidente del Consejo Ciudadano de Movilidad en la ciudad de Puebla, aseguró que era predecible que la ciclopista no funcionaría, pues se hizo sin planeación, además de que se inauguró con premura, antes de que Rafael Moreno Valle terminará su gestión el 31 de enero de este año.

“Esa ciclovía se hizo como parte de las obras de remodelación del bulevar Hermanos Serdán, buscaba ser un circuito alrededor del club del golf Las Fuentes. Es lo que se sucede cuando se hacen las cosas sin planeación. No tenía sentido combinar ciclovía elevada y después abajo, la falta de coherencia actúa en detrimento de los ciclistas”, dijo el especialista en movilidad.

Agregó que en el caso particular de la ciclovía de Esteban de Antuñano no funcionó, pues no se consideraron las condiciones de la calle. Recordó que meses atrás una niña fue atropellada por esta misma situación.

“El proyecto nunca consideró criterios de seguridad vial para peatones y ciclistas, por eso siguen ocurriendo siniestros viales”, concretó.

Esta vía conecta con la ciclopista y distribuidor vial del bulevar Hermanos Serdán, que tuvo un costo de 273 millones 742 mil 64 pesos y tiene una longitud de 14.5 kilómetros.

La ciclovía, a su vez, conecta la avenida Reforma, a la altura del bulevar Atlixco, con el nuevo parque “Paseo de Gigantes”, en donde se reubicó la Fonoteca y la Fototeca del estado, obras complementarias que requirieron una inversión de 324.8 millones de pesos.