Listo, dictamen de reforma constitucional en materia anticorruppción

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso local, Ignacio Ramírez Sánchez aseguró que el Congreso del estado ya tiene un dictamen de reforma constitucional para crear el Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que descartó que vayan a incurrir en omisión legislativa.

Además, aseguró que existen avances significativos en la elaboración de las otras reformas legales, “de tres o cuatro leyes” que requiere el andamiaje de dicho sistema, mismas que “estarán listas antes del 18 de julio”.

“Ya hay dictamen, se está trabajado el dictamen, lo que falta es reunirnos en comisiones unidas para sacar adelante esto, he platicado con quien lleva los trabajos del sistema de ética e integridad, no recuerdo cómo se llama, bueno el Sistema Estatal Anticorrupción y hemos estado muy en contacto… hemos trabajado en algunas cosas, ya tenemos un dictamen, ya tenemos la reforma constitucional, ya tenemos todo, notificar a los 30 ayuntamientos (sic), yo creo que cuando se quiere se puede, yo siento que sí nos dará tiempo, ya está todo montado y preparado para que se presente el dictamen y lo votemos y se pueda votar, eso va a ser parte de la agenda legislativa del periodo extraordinario que tenemos contemplado”, explicó.

–¿Entonces ya está todo?–, se le cuestionó al diputado, no obstante que la semana pasada el presidente de la Comisión de Información, Enrique Padilla, dio a conocer que solo existe un análisis de las propuestas.

–Bueno, ya está la propuesta, hay gente que no quiere la fiscalía, obviamente el Tribunal Administrativo, todo ya está en un dictamen, ya lo tenemos propuesto, es solo pulir dos o tres cosas, que me voy abocar desde este lunes porque traigo estos dos temas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Sistema Estatal Anticorrupción, refirió.

Abundó que de acuerdo con la disposición federal que ordena crear en las entidades los sistemas anticorrupción, no obliga crear todo el andamiaje legal antes del 18 de julio, “habla, a mi entender, que las principales disposiciones jurídicas ya estén reformadas y me parece que las cuatro principales estarían listas y obviamente en este tiempo ir trabajando con las que tenemos pendientes, que no son pocas, por el contrario, son muchas”.

–Con lo acotado de los plazos, ¿no corren el riesgo de legislar al vapor?–, se le inquirió.

–No, no será la vapor, porque sería así si ahorita empezáramos, ya se tiene trabajo atrás, ya hemos chocado con dictámenes, ya hemos tenido roces… no podemos estar que cada diputado presente propuesta, estamos considerando todas las propuestas de las fracciones y de la iniciativa privada, que nos hizo llegar una propuesta, y todas se están conjuntando, es un trabajo que ya tiene sus meses, ya llevamos dictámenes fallidos y que finalmente están saliendo y nos estamos poniendo de acuerdo todos, concluyó.