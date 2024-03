Diputados avalan en comisiones creación de Fiscalía; respaldan iniciativa de Mena

El Congreso del estado aprobará la reforma constitucional para dar vida a la Fiscalía General de Justicia del estado, en sustitución de la Procuraduría General de Justicia (PGJE), nueva instancia que estaría dirigida por una persona electa por los diputados a propuesta de una terna que les deberá enviar la titular del Ejecutivo local.

Los diputados dieron el aval para aprobar esa reforma, hecha a propuesta del diputado Fabricio Mena Rodríguez, a pesar de que existen al interior del Poder Legislativo al menos otras cinco iniciativas en la materia, presentadas por los entonces diputados Víctor Manuel Báez López y Luz Vera Díaz, por el petista Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, por la agrupación 100xTlaxcala y por el perredista Juan Manuel Cambrón Soria.

La tarde de este lunes, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos decidieron solo tomar en cuenta el proyecto presentado la semana pasada por el priista Fabricio Mena Rodríguez para dar vida a esta instancia.

De acuerdo con el dictamen, establece la desaparición de la PGJE, ya que las funciones de procuración de justicia en Tlaxcala estarán a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Además, prevé que corresponderá a los diputados designar a las personas titulares de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quien estará en esa posición por al menos 7 años, y de las Fiscalías Especializadas, a partir de la terna que contenga las propuestas que le presente la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Sin embargo, esta determinación es contraria a lo propuesto por legisladores en diversas iniciativas, que buscaban que la designación del próximo fiscal fuera a través de un proceso ciudadano de oposición, en la que el Ejecutivo del estado en turno no tuviera ninguna injerencia.

En el dictamen, justifican, sin argumentar en específico el rechazo a esos planteamientos contenidos en las iniciativas presentadas por la agrupación 100xTlaxcala, o de los ex legisladores morenistas Luz Vera y Víctor Báez y la de Cambrón Soria, al establecer que “dicha autonomía, (de la fiscalía), no debe condicionarse al método de elección de la persona titular de este órgano constitucional autónomo, por lo que los esfuerzos institucionales y legislativos deben orientarse hacia la planificación, estructuración y elaboración de los programas y planes que conforman la política criminal; en este sentido, es fundamental que los esfuerzos parlamentarios se concentren en la elaboración de un marco orgánico para la fiscalía eficaz, transparente, alineado a estándares internacionales y no se pierda la objetividad en cual debe ser el método de designación”.

Entrevistada sobre la aprobación de esta reforma constitucional, la presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Poder Legislativo, Marcela González Castillo, reconoció que es un tema al que le darán prioridad y que deberán aprobar en los próximos días.

“Como tú sabes es un tema importante; tenemos que armonizar la legislación como la hay a nivel nacional, porque somos de los pocos estados que no tenemos fiscalía ahorita; el primer paso es justamente crear la fiscalía, el segundo será aprobar su Ley Orgánica y el tercero será el nombramiento de su titular, es un proceso que hay que seguir y por supuesto, aquí los diputados estamos comprometidos en la seguridad y ojalá la podamos sacar antes de que nos vayamos”.

Sin embargo, hay más iniciativas que fueron presentadas en esta y otras legislaturas, alguna de éstas lleva prioridad, como la del diputado Fabricio Mena que la presentó la semana pasada, se le cuestionó.

“En esta legislatura hemos sido respetuosos de las iniciativas que se han presentado, por eso la mayoría de los dictámenes han salido por consenso y unanimidad, porque se ha respetado el punto de vista de todos los diputados, así que en este caso, todas estas iniciativas serán tomadas en cuenta”, apuntó.