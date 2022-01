Este jueves inicia la reconstrucción del PAN hacia los comicios del 2024: Martínez

A partir de este jueves, inicia la reconstrucción del Partido Acción Nacional (PAN) en Tlaxcala, afirmó Miriam Martínez Sánchez, quien este jueves asume la presidencia del Comité Directivo Estatal (CDE) del albiazul, en donde la libertad, la apertura y la inclusión serán fundamentales para posicionar a este instituto político de cara a los comicios del año 2024.

Luego de que el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, entregara a Miriam Martínez y a Carlos Quiroz su constancia que los acredita como presidente y secretario general del partido en Tlaxcala, anunció que este jueves, a las 13 horas, se realizará el acto protocolario de unción de la nueva dirigencia.

En entrevista, la panista sostuvo que, con la confirmación de su triunfo y el cumplimiento de las diversas etapas procesales y estatutarias de la elección, este jueves se realizará el cambio de dirigencia, al concluir el mandato de José Gilberto Temoltzin Martínez al frente del albiazul.

Con ello, consideró, iniciará una nueva etapa en el PAN, en el que exista apertura, libertad e inclusión de todos los cuadros y militantes del partido.

“Lo que viene para el PAN es hacer efectivo todo lo que en el proceso de campaña se dijo; nosotros no traíamos solamente un tema de discurso en el que se devuelve la militancia la libertad de decidir, de hacer crecer a nuestro partido, en el que nuevamente seamos una opción para los ciudadanos en el año 2024 y sobre todo, en el cumplimiento de nuestra plataforma política y hacer crecer a nuestros liderazgos y militantes para alcanzar una gran competitividad en los comicios que están por venir”, explicó.

-Cómo recibe usted al partido, se le cuestionó.

-Lo comentamos con los militantes y en campaña es algo que no podemos ocultar, seas o no militante te das cuenta que en Tlaxcala, el partido está muy por debajo de las expectativas; se ganaron tres ayuntamientos, pero se ganaron por estructuras propias, por liderazgos que ellos (la dirigencia saliente) no estuvieron creando. Nuestra prioridad es seamos nuevamente esa opción para las votaciones, que ganemos alcaldías, presidencias, diputaciones y para ello, se necesita la reconstrucción del partido, es ahí donde vamos a poner nuestras manos a la obra y entregarle el partido a la ciudadanía, afiliar militantes, porque muchos simpatizantes están a la espera desde hace muchos años para poder ingresar al partido y no ha habido esa disposición para lograrlo, sostuvo.

En cuanto a lo administrativo y a las finanzas del PAN, Miriam Martínez sostuvo que, desde la semana pasada, el jueves, inició el proceso de entrega-recepción con su antecesor Temoltzin Martínez.

“Nosotros estamos recibiendo de acuerdo a lo que nos van a entregar, nuestra posición es recibir todo y hoy que se firma el acta. Revisaremos los reportes, analizaremos la información financiera, inventarios, la plataforma que se tiene en materia electoral y el sistema de afiliación y si se detectan algunas situaciones que no están con apego a los estatutos, serán las observaciones ante la comisión de vigilancia”.

No obstante, adelantó que existen dudas de parte de dirigentes de estructuras municipales debido a que el comité saliente no ha cubierto las prerrogativas ni otros gastos a sus representantes, ya que “nos han informado que no les han cubierto sus participaciones, rentas y algunos remanentes del año pasado. Nosotros comentamos que se tenía que hacer el proceso correspondiente con la anterior dirigencia, porque es un presupuesto ejecutado y es del ejercicio fiscal 2021. Tiene que quedar todo claramente comprobado y si hay alguna situación que no esté de acuerdo a los lineamientos de entrega-recepción y que no se hayan cerrado bien con el comité, haremos los señalamientos correspondientes y los procesos de acuerdo las situaciones que puedan generarse”.