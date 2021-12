El PAN requiere de unidad y suma de voluntades para ser competitivos en 2024: Temoltzin

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), José Gilberto Temoltzin Martínez hizo votos porque la nueva dirigencia de este partido busque la sumatoria de la militancia, concrete la unidad de los actores y cumpla con el impulso de ese nuevo PAN ofrecido en campaña.

En entrevista, el también legislador aseguró que ya tienen listo el proceso de entrega-recepción con la nueva dirigencia del partido, pues si bien dijo que no se ha definido la fecha exacta para el arribo de Miriam Martínez Sánchez y Carlos Quiroz, a la presidencia y secretaría general del PAN, respectivamente, “puede darse en los próximos días o bien, en los primeros días del próximo año”.

“Ya tenemos todo listo para dejar el cargo. Espero que, quienes llegarán, verdaderamente se ocupen de lo que dicen, de un nuevo PAN, porque no sé si haya nuevos panistas, a lo mejor terminan por darse cuenta que no hay tan nuevos panistas, pero ojalá que quien lo encabece tome acciones y decisiones que en verdad le beneficien al partido, primero sirviendo a la sociedad y después a la militancia”, sostuvo el todavía dirigente.

Abundó que el proceso interno ya concluyó, por lo que ahora, quienes asumirán la dirigencia deberán buscar la unidad, y la suma de los militantes, con la finalidad de fortalecerse de cara a los comicios del año 2024.

“Que busquen la unidad, la sumatoria y la participación de militante y simpatizantes para ver qué perfiles pudieran coadyuvar al partido de cara a los comicios del 2024, pero sobre todo, fortalecer la vida interna del panismo, porque el PAN es el único que saldrá a dar la batalla en las próximas elecciones, en término de cómo están las cosas, porque somos la segunda fuerza a nivel nacional, y la tercera en Tlaxcala y si no se mandan buenas señalas hacia afuera, a la sociedad, que observa lo que hacemos los políticos, no habrá buenos resultados, espero que haya ese trabajo intenso y que den resultados”, apuntó.

Temoltzin Martínez aseguró que ya tiene listo el proceso de entrega del partido a sus sucesores, ya que “vamos a hacer un ejercicio formal de remisión de lo que se tenga y de lo que no también, no vamos hacer lo mismo que nos hicieron, de no nos dejaron nada, y en cambio, nos heredaron muchos problemas, pero eso será hasta en tanto el CEN valide la elección y otorgue la constancia de mayoría.

Agregó: “Vamos a entregar al partido con un informe de lo que hicimos, dejaremos datos y elementos, con recuperación de activos que andaban perdidos, con la recuperación de herramientas que estuvieron botadas por ahí por más de 10 años o más, con lo que se llevó a cabo al interior de las estructuras, con un informe electoral y del manejo de la finanzas, porque recibimos con un déficit y ahora será distinto, hicimos un esfuerzo grande para adquirir unidades de transporte y otros activos, pero todo eso quedará plasmado en el informe que se habrá de entregar a las nuevas autoridades del partido”.