Siete periodistas fueron postulados para recibir el premio “Miguel N. Lira” 2022

La comisión especial de diputados encargada del proceso para la entrega del premio “Miguel N. Lira” 2022, informó que fueron postulados siete periodistas para recibir la distinción a la trayectoria periodística y de trabajo de significación social.

Las y los participantes que fueron registrados por instituciones públicas y privadas, organizaciones periodísticas y/o civiles fueron: Jesús Zempoalteca Juárez, Edgar Juárez Flores, José Fabián Rodolfo Robles Medrano, Karla Berenice Espina Muñetón, Edgar García Gallegos, Gerardo Santillán Pérez y Tomás Baños Islas.

La comisión especial encargada del proceso para otorgar el premio “Miguel N. Lira” sesionó el 21 de junio del año en curso, a las 12:30 horas en el Salón Rojo del Congreso, llevando a cabo la apertura de los siete sobres que contenían la documentación de los candidatos para realizar la verificación correspondiente.

- Anuncio -

De acuerdo con la revisión practicada, la comisión especial que presiden la diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz y los diputados Jorge Caballero Román y Bladimir Zainos Flores como vocales, determinaron aceptar las postulaciones correspondientes a los folios 001, 003, 004, 005, 006 y 007, teniéndose por no aceptado el correspondiente al folio 002 en virtud de no haber cumplido los requisitos establecidos en los incisos a), c) y g) de la base de la convocatoria.

La entrega al o la periodista destacada se llevará a cabo el 1 de julio de 2022 en sesión extraordinaria pública y solemne del Poder Legislativo en el marco del Día del Periodista en Tlaxcala.