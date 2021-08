Lamentable que aún no tipifiquen crímenes de odio contra comunidad LGBT+, señala Torres  

Ale Torres, representante de Jóvenes LGBT+ Tlax, lamentó que la Legislatura que está por concluir aún no tipifique los crímenes de odio en contra de la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, Queer y más (Lgbtttiq+).

Dijo que la expedición de una reforma legal se ha complicado por la próxima renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, pues en el caso del Congreso aún no existe la certeza de que se concrete antes de que concluya el periodo de diputados actuales.

“Tengo el presentimiento de que la (propuesta de) ley está un poco atorada, de que no va a salir por ahora, lamentablemente; una quisiera que ya fuera emitida lo más pronto posible, pero por todo esto lo veo difícil”, refirió.

Añadió que de no lograr este objetivo, antes de que termine la LXIII Legislatura, se replanteará esta iniciativa a la que está por iniciar en los días siguientes.

“Es algo un poco triste, quizá las diputadas y los diputados, por otros temas no tuvieron el tiempo suficiente para sacar este, quizá; como sociedad civil se hizo todo el esfuerzo para que fuera aprobada”, expresó la también activista.

Pero —subrayó— estos no quiere decir que será la última vez que se alce la voz por una ley tan importante que tiene que ver con los crímenes de odio en el estado de Tlaxcala.

Afirmó que en lo que va del presente año no han sido registrado casos de delitos perpetrados en contra de la comunidad Lgbtttiq+ en territorio estatal, aunque, no descartó la posibilidad de que los haya pero no han sido denunciados como tales debido a que se carece de una legislación que los sancione.

Mencionó que si bien las instituciones tienen que atender las demandas, las personas activistas son quienes han impulsado leyes a favor de población de la diversidad sexual que ya han entrado en vigor, por lo que consideró que la sociedad civil también debe trabajar y hacer todo lo posible para sacarlas adelante.

Anotó que pese a que el Consejo Estatal en Pro de las Poblaciones LGBT+ se desintegró, esta población insistirá en la tipificación de los crímenes de odio como delito en el marco jurídico estatal, ya que no solo beneficiará a este sector sino a otros igual de vulnerables, como las mujeres e indígenas.

Comentó que la organización Jóvenes LGBT+ Tlax, de la que también es fundador Ángel Vyera, cuenta con el apoyo de otras colectivas para realizar actividades enfocadas a esta comunidad en la entidad tlaxcalteca.