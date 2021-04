Por falta de quórum, suspenden sesión en Congreso; postergan arribo de suplentes

Por falta de quórum, y pese a los diversos pendientes que arrastran, los integrantes de la LXIII Legislatura local suspendieron la sesión del pleno prevista para este jueves en la que se preveía la toma de protesta de dos legisladores que ocuparán las vacantes que dejaron los propietarios.

A la plenaria solo llegaron ocho de los 16 congresistas que están en funciones –de los 25 que deben integrar la legislatura–, como son Luz Guadalupe Mata Lara, Rafael Ortega Blancas, Luz Vera Díaz, María de Lourdes Montiel Cerón, Ana León Paredes, Yeny Maribel Hernández Zecua, Linda Azucena Cisneros Cirio y Carolina Arellano Gavito, mientras que el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Ramiro Vivanco Chedraui, solicitó permiso para no acudir a la plenaria.

Lo anterior impidió la toma de protesta de los diputados suplentes Aitzury Fernanda Sandoval Vega y de Israel Lara García, a fin de que asuman el cargo de propietarios.

Al respecto, el diputado suplente Israel Lara, quien llegó a la sede del Poder Legislativo para asumir la función de propietario, lamentó que no se haya realizado la plenaria, pero confió que en los próximos días se concrete su unción.

“Está enlistado en el orden del día, hemos respetado los procedimientos que establece el Congreso y el proceder tanto de la diputada presidenta de la mesa (Luz Guadalupe Mata Lara) y del presidente de la Junta de Coordinación, hemos estado en comunicación con ellos, ya me habían confirmado que iban a enlistar mi toma de protesta, pero el por qué no llegó la mayoría de los compañeros, no lo puedo decir, pero se suspendió por falta de quórum, pero esto se tiene que retomar, quizá hoy por la tarde o el próximo martes”.

-Hay alguna consigna para impedir que lleguen los diputados suplentes, se le inquirió.

-He notado que en dos legislaturas anteriores que el acceso de los diputados suplentes ha sido un tema complicado, sin embargo, en esta legislatura ya ingresaron cinco diputados a suplir a los propietarios, entonces me parece que esto es un procedimiento aletargado, pero no sé si haya intención de algún diputado para que no accedan otros suplentes, pero en el caso particular, el diputado Milton López Avendaño no tiene ningún problema que yo pueda ejercer estos meses, apuntó.

Abundó: “Esta legislatura dura hasta finales del mes de agosto, así que yo esperaría que no haya más retraso, no veo razón para que se detengan los trabajos de la legislatura por el acceso o no de dos suplentes que pudieran resultar incómodos, pero en un asunto de madurez deberían dejarnos tomar protesta en los próximos días”, explicó.

-¿Te consideras incómodo y quizá por ello no quieran tu arribo a la Legislatura?, se le preguntó.

-No, no creo tener ningún problema con nadie, creo tener una posición clara con mi partido, y no sé si eso represente ser incómodo para alguna fuerza política, pero tendrían que verme desarrollarme; pero espero que los compañeros diputados ya reciban a los diputados suplentes que faltan, no creo que haya alguna situación que marque peligro o incomodidad, y espero que no haya dolo que impida el acceso a ejercer el cargo, concluyó.