CCC: Sedatu ha dejado a la deriva asuntos agrarios; se convirtió en secretaría de parques y jardines

Este gobierno federal ha convertido a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en una dependencia “de parques y jardines, y ha dejado a la deriva los problemas agrarios que son sociales”, reprochó Edilberto Castillo Castillo, dirigente estatal de la Central Campesina Cardenista (CCC).

“Porque —agregó— le interesa más su popularidad que resolver los conflictos de fondo”; a nivel nacional esta organización tiene alrededor de 300 asuntos en la Dirección General de la Propiedad Rural, donde no hay para cuándo desahogarlos, pese a existir un importante rezago en Puebla, Tamaulipas, Chiapas, Veracruz y Nayarit.

Aunque en la entidad tlaxcalteca la CCC no tiene casos agrarios ante la Sedatu, es preocupante que no haya atención en esta materia, pues tampoco está descartado que no pudieran registrarse, indicó.

- Anuncio -

Consideró que el discurso del gobierno de la República es contradictorio, pues en todas partes del país “están abriendo tierras a la industria y a la vivienda, pero bajo los métodos tradicionales, es decir, la Procuraduría Agraria y el resto de instituciones no hacen su trabajo de atender a los campesinos”.

Hace apenas un mes se aprobaron lineamientos del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer), “pero ya estamos a finales de septiembre y todavía no se ha definido la forma en que serán aplicados”.

Por tanto, “el poco o mucho presupuesto que se le asigne a la Sedatu para el ejercicio fiscal 2022, será para parques y jardines, pues este gobierno no tiene ningún compromiso con el sector agrario del país”, lamentó.

Y —abundó— ya ni se diga en el tema de la producción de alimentos, porque los tecnócratas que amolaron al campo, son los mismos que están ahora en las dependencias, entonces es imposible que vayan a resolver.

- Anuncio -

Reiteró que es necesario “un cambio de fondo para que esto funcione, porque así como estamos será imposible, pueden pasar dos o tres sexenios más sin que haya avances. El problema es que tanto funcionarios federales como estatales no quieren o no saben cómo atender los conflictos de este sector”. Por ello, insistió que la reforma al artículo 27 constitucional “lo único que trajo son problemas”

Los tribunales tienen cientos de expedientes de problemas “generados por las dependencias, no por los campesinos, pero están parados, aun en la llamada Cuarta Transformación no hay cambio alguno porque —recalcó— son los mismos (servidores públicos) de siempre”.