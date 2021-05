Burocracia en Conafor pone en riesgo de desaparecer 35 Has de bosque de La Malinche, alertan

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) no ha dado respuesta a la solicitud que desde hace dos meses presentaron pobladores de la comunidad de San Bartolomé Cuahuixmátlac, municipio de Chiautempan, para el saneamiento de 35 hectáreas de bosque de La Malinche, con la finalidad de proteger esa zona de la plaga del gusano descortezador.

La negativa de la institución a autorizar las peticiones ha causado molestia y confusión en la comunidad, pues los nueve propietarios de ese paraje boscoso conocido como Tecaxa han cumplido todos los requisitos que pide la Conafor en estos casos, reveló Dulce María Hernández Decasa, presidenta del Comité de Vigilancia y Sanidad Forestal de San Bartolomé Cuahuixmátlac.

La molestia y confusión es más porque, abundó la bióloga de profesión, el organismo ya ha dado autorizaciones para que la comunidad realice labores de limpieza en el bosque, como sucedió recientemente en 1.13 hectáreas del paraje conocido como Cruztitla.

“Desde hace dos meses metimos la solicitud a la Conafor para sacar polígonos que urge que se saneen, tenemos en Cuahuixmátlac nueve polígonos –que abarcan 35 hectáreas– que necesitamos que nos otorguen el permiso para el saneamiento, pero no lo han hecho”, criticó Hernández Decasa, quien advirtió que de no ser atendida a tiempo, esa zona boscosa está en riesgo de desaparecer por la plaga del gusano descortezador.

Una de las razones por las que se les ha negado el permiso, informó la activista, es que la Conafor no reconoce como válidas las constancias de posesión que expide la presidencia de comunidad –la cual se rige por usos y costumbres.

“Nos dicen que no nos las van a hacer válidas, y nosotros decimos que parece que desconocen el Artículo Segundo Constitucional que avala nuestra normatividad interna y avala a nuestras autoridades, entonces, no aceptar el uso de la constancia de posesión emitidas por nuestra autoridad, significa que están desconociendo la autonomía de nuestra comunidad”.

Aclaró que esos nueve polígonos no están dentro del polígono general que contempla la Conafor, por lo que “necesitan urgentemente, urgentemente, el saneamiento. De hecho, un ingeniero de la comunidad hizo una proyección que muestra que si no nos dan el permiso el escenario va a ser catastrófico”, pues ya se han identificado algunos brotes del gusano descortezados “y la esperanza de “ellos es que solamente se derriben algunos árboles”, advirtió.

Explicó que entre otros requisitos que pide la Comisión están presentar un estudio técnico, llenar un formato de aviso y acreditar la identidad del propietario, quien además debe presentarse con el técnico que va a dirigir las labores de saneamiento, “hemos cumplido con todos, pero como comunidad nos encontramos con muchos trámites burocráticos”, aseguró.

Hernández Decasa precisó que las solicitudes fueron presentadas por los dueños de las hectáreas, mientras que el Comité de Vigilancia y Sanidad Forestal les brinda acompañamiento y asesoramiento, pues ya tiene la experiencia de la autorización que obtuvieron para la limpieza del paraje Cruztitla.

“Son nueve dueños que presentaron los permisos, pero lo que dicen en Conafor es que no creen que esas personas sean los propietarios, de pronto nos acusan de corrupción, de que queremos talar el monte nada más porque sí. Ellos han visto que las áreas están afectadas, entonces deben dar el permiso y después hacer su chamba, de regresar y verificar que el saneamiento se está haciendo conforme a la ley. No entendemos por qué no nos autorizan si ellos son los que van a revisar”, cuestionó.