Pedirán revisión a candidatura de Zainos por tener denuncia penal por agresiones contra exfuncionaria

Por considerar que Bladimir Zainos Flores, alcalde con licencia, podría encontrarse en el supuesto de haber ejercido violencia de género en contra de una exfuncionaria municipal, la víctima y sus asesores notificarán este caso a las autoridades correspondientes, ya que podría ser causa de cancelación de su candidatura a diputado local.

En rueda de prensa, acompañada por la activista Yeny Charrez Carlos, Gabriela N. puntualizó que de enero de 2017 a febrero de 2021 se desempeñó como oficial del Registro Civil de Tepeyanco, y que tras diversos acontecimientos, denunció penalmente a Zainos Flores por presunto robo, amenazas y discriminación en su agravio.

Comentó que en enero de 2018, el hoy alcalde con licencia le ordenó que el funcionamiento de esa área se trasladara a la tesorería municipal, por lo que al tratarse un acto fuera de la ley, dio aviso al gobierno estatal, “para deslindarse de malas acciones” en las que se pudiera incurrir. Sostuvo que a partir de entonces inició el acoso hacia su persona por parte del edil, del director de personal y de ocho particulares.

Expuso que por necesidad de trabajar, durante el tiempo que laboró trata de acatar prácticamente todas las órdenes, como las que se le daban para reaccionar y compartir publicaciones de Zainos en redes sociales, pero que al dejar de hacerlo le aplicaron descuentos en su sueldo, el cual de por sí era menor al de directores varones.

El 15 de febrero pasado fue despedida “de manera injustificada”, bajo el argumento de supuesto robo de dinero del Registro Civil, pues le dijeron que ya tenía un año que no reportaba ingresos, pese a que aseguró que durante la pandemia de Covid-19 nunca suspendió sus labores, a excepción de los días en que se enfermó de este virus, sin recibir insumos de protección ni apoyo de carácter médico.

Tras el cese le fue negado el acceso a la que era su oficina para recoger sus pertenencias personales, entre ellas anillos y lentes, además de documentos oficiales que estaban a su cargo, razón por la cual hizo la denuncia por robo.

“Comenzaron las amenazas y el acoso por parte de la policía municipal, me sacaban fotos y videos… tengo miedo, muchísimo miedo, por mí y por mi familia… estoy en tratamiento psicológico”, pues también hay “persecución digital hacia mí”, a través de memes, amenazas y ofensas realizadas desde aproximadamente 87 perfiles falsos, agregó.

Al solicitar la orden de protección al Ministerio Público –anotó– me sugirieron que negociara económicamente, porque era lo que más convenía. La exfuncionaria dijo que también presentó una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Aseveró que al enterarse de la candidatura de Zainos Flores, consideró “que no puede legislar una persona que ha cometido este tipo de actos y que no respeta derechos humanos”. A su vez, Yeny Charrez Carlos, directora de Mujeres con Poder A.C., no descartó que este caso encuadre en los supuestos de la iniciativa 3de3 por violencia política con una mujer en razón de género.

“Aunque digan que no hay una sentencia en este asunto”, se tendría que analizar si hay un modo honesto de vivir, lo cual sería una causal para ver si procede o no su candidatura. “Sería interesante ver que determinan con esta denuncia”, acentuó.