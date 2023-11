Yndira en Tlaxcala

Este martes 14 de noviembre se cumplen 169 días de haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio. que en su segundo transitorio mandata que “Dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las Entidades Federativas, deberán ajustar sus Constituciones y demás legislación que sea necesaria, a fin de dar cumplimiento al presente Decreto”.

Y en este ir contra el reloj para realizar los ajustes constitucionales correspondientes en la legislación tlaxcalteca, la activista feminista y principal promotora de la #3de3VsViolencia, Yndira Sandoval ha estado en el Congreso del estado para brindar la conferencia “3de3 contra la violencia hacia las Mujeres, la Reforma Constitucional que está Transformando la Democracia Mexicana #NingúnAgresorEnElPoder”.

Esta exigencia ciudadana no puede ser desatendida por las y los legisladores locales, pero tampoco por el secretario de Gobierno, al que le allanaron el camino para llegar con una reforma constitucional exprés, que avalaron 34 ayuntamientos. ¡Vaya qué manera trabajar! y si ya nos demostraron en conjunto que se pueden hacer reformas legislativas de esta manera, sería inaceptable no hicieran lo conducente para lograr esta reforma que obliga a quien busque ocupar un cargo público y de poder a no ser deudor alimentario, no ser agresor sexual y no ser agresor en el ámbito político y privado.

La presencia de Yndira Sandoval exigen resonancia en la clase política tlaxcalteca, en las y los funcionarios públicos, en quienes son representantes populares y en todas las dirigencias de partidos políticos, quienes están obligadas a lograr “dignificar la política y elevar los estándares de la responsabilidad pública y de la representación institucional”, para estar a la altura de esta “contribución de las mujeres feministas a la democracia mexicana, a la sociedad y a la humanidad, es un asunto de dignidad de derechos”. Ningún agresor en el poder para lograr la igualdad y la paridad.