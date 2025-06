Yandel Huerta hace vibrar a Tlaxcala en atletismo

Las tribunas del Centro de Atletismo “Una Nueva Historia” se rindieron ante el extraordinario esfuerzo de Yandel Huerta, quien se llevó, en un cierre espectacular, la medalla de oro en los 800 metros Sub–18, con un tiempo de 1:54.84.

El oriundo de Texcalac, quien llegó con el ranking 8 nacional, realizó una carrera inteligente al esperar que los demás atacaran: en los últimos 200 metros puso en práctica su táctica para que en los últimos 100 metros explotara su velocidad y se convirtiera en campeón de la prueba.

“Siento mucha satisfacción; me acordé de que lloraba por mi quinto lugar y hoy me iba por algo mucho mejor y se me dio el oro.

“Hice una carrera inteligente; me salí para que no me acorralaran, los iba vigilando y de repente jalé”, indicó.