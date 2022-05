Ya pagó su crédito, 90 por ciento de beneficiarios de Tandas para el Bienestar: Luna

90 por ciento de las y los tlaxcaltecas que recibieron un crédito del programa Tandas para el Bienestar lo ha pagado, lo que coloca a la entidad entre los primeros estados en recuperación del recurso, destacó el delegado de los Programas para el Desarrollo en Tlaxcala, Carlos Luna Vázquez.

A la fecha, informó, el esquema diseñado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para apoyar el emprendimiento entre la población que no puede a acceder a préstamos de la banca comercial, ha colocado más de 32 mil tandas en la entidad, junto con microcréditos de 25 mil pesos cada uno que llegaron entre los meses de diciembre de 2021 y enero de este año.

“Quiero reconocer que Tlaxcala es uno de los primeros estados a nivel nacional en recuperación del recurso, es por eso que se va a comenzar con el segundo apoyo a los beneficiarios, que es de 10 mil pesos cada uno, ya se está dando en la entidad”, indicó el delegado federal.

Refirió que la recuperación de los créditos es de 90 por ciento, es decir, que solo 10 por ciento de los poco más de 32 mil tlaxcaltecas que recibieron este financiamiento del gobierno de López Obrador no ha cumplido con su compromiso de pagarlo, por lo que no podrán acceder al segundo crédito para consolidar su negocio o proyecto productivo.

“Es un gran número de personas que ha cumplido con el pago”, resaltó, tras aclarar que el gobierno federal no ha sancionado de ninguna forma a los beneficiarios incumplidos. “Seguramente no van a recibir ninguna sanción, porque son microcréditos a la palabra, no firman un compromiso, como tal, de pagar a la fuerza o pagar intereses”.