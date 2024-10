¿Ya llegamos a Dinamarca? En un rincón del tianguis de Chiautempan, entre lugares de tlacoyos y montones de ropa usada importada de los United, cinco tlaxcaltecas se reúnen para desentrañar el misterio del siglo: ¿nuestro sistema de salud ya le dio un baile al mismísimo reino de Hamlet?

Sábila, una hermosa mujer, cansada por tanto exprimir limones para sus aguas frescas, inicia la plática: Ora sí que me tiene con el ojo cuadrado eso de ¿que estamos mejor que los daneses? Pos no sé, pero el otro día fui al IMSS–Bienestar por una muela que me estaba matando y salí con más dolor… ¡el que me dio por esperar horas para que me dijeran que no había dentista!

Teutila, su prima, comadre y experta en acción comunicativa del tianguis, le responde mientras pela una mandarina: Ay Sábila, ¿pos tú crees que en Dinamarca les pasa eso? Allá han de tener dentistas como aquí tenemos Oxxos. Pero bueno, al menos te atendieron. No que a mi pior es nada le dio un no sé qué en el pecho y lo mandaron pa’ su casa con una pastillita pa’l dolor y le dijeron que, si se ponía malo de a de veras, pos que regresara.

Jicotencal, un hombre flaco como vara de carrizo que vende elotes en el tianguis, se rasca la cabeza y comenta: Pues yo no sé eso de Dinamarca, pero el otro día leí en el Face que allá hasta te pagan por ir al doctor. Acá uno tiene que rezarle a todos los santitos pa’ que te toque ficha en la madrugada. Y eso si hay doctor, porque el otro día fui por mi azúcar y me dijeron que el médico andaba en una capacitación. ¿Capacitación de qué? ¿De cómo decirte que no hay medicinas con una sonrisa?

Pasan como las nubes

Tránsito, un chófer de combi se une a la plática, suelta una carcajada amarga: ¡Uta! ¿Y tú te quejas? El mes pasado llevé a mi chamaco porque traía una fiebre de los mil demonios. Llegamos a urgencias del IMSS–Bienestar y parecía más bien la central de abastos un día de quincena. Nos atendieron… ¡horas después! Al final nos dieron un papelito con una receta que parecía escrita por una gallina, y cuando fuimos a la farmacia, pos resulta que no había ni la mitad de las medicinas. ¿Eso es ser mejor que Dinamarca? ¡Ni que los daneses fueran brujos!

Margarito, un mercader de dulces típicos escucha atento, decide meter su cuchara: He visto pasar gobiernos como pasan las nubes. Todos prometen y prometen, pero al final uno sigue igual o peor. Eso de Dinamarca ha de ser como cuando nos dijeron que íbamos a ser potencia mundial. Yo digo que, si de veras fuéramos como Dinamarca, pos no tendríamos que andar comprando medicina en la farmacia de la esquina cada que nos duele algo, ¿o sí?

Sábila, rascándose la barbilla, reflexiona: Pues sí, usté como siempre dando en el clavo. Yo me acuerdo que cuando inauguraron la clínica nueva del IMSS–Bienestar aquí cerquita, dijeron que era de primer mundo. Primer mundo ha de ser el edificio nomás, porque adentro siguen faltando hasta las vendas. El otro día fui por mi presión y me la tomaron con un aparato que parecía de la época de don Emilio.

El deporte de la espera

Teutila, asintiendo vigorosamente, agrega: ¡Ándele! Y no se diga de las citas con especialistas. A mi comadre le dijeron que necesitaba ver a un nefrólogo, y cuando fue a sacar cita, le dieron para dentro de ocho meses. Le dije: pa’ ese entonces o ya te alivias solita o te nos vas pa’l otro lado. ¿Así será en Dinamarca? Capaz que allá te ven el mismo día y hasta te invitan un cafecito.

Jicotencal, rascándose la barba rala, comenta: Yo he oído que en esos países del norte hasta te operan gratis. Acá, si no tienes para la cooperación voluntaria, te quedas esperando. Mi cuñado necesitaba una operación de la vesícula y le dijeron que sí, que en el IMSS–Bienestar se la hacían, pero que tuviera paciencia. ¡Un año después seguía esperando! Al final juntó y se la hizo en particular. Salió más barato que seguir faltando al trabajo cada que le daba el dolor.

Tránsito, dándole un mordisco a un taco de canasta que compra en el puesto de al lado, dice con la boca llena: Pues sí, primo, pero dicen que allá en Dinamarca hasta los medicamentos son casi regalados. Acá uno tiene que hacer maromas para completar pa’ las pastillas. El otro día mi suegra fue por su medicina pa’l corazón y casi le da otro infarto cuando vio el precio. Y eso que según esto en el IMSS–Bienestar todo es gratis. Gratis ha de ser nomás el mal trato, porque de ahí en fuera…

Armarse de paciencia

Margarito, chupando un dulce de leche, reflexiona: Yo digo que eso de compararnos con Dinamarca es como comparar nopales con manzanas. Allá ha de hacer un frío de los mil demonios y por eso necesitan mejor atención. Acá con un tecito de hierbabuena y un cocimiento de no sé qué, ya la libramos. Aunque… pensándolo bien, la última vez que fui al centro de salud, me dieron un sobrecito de electrolitos y me dijeron que con eso se me iba a quitar el dolor de rodilla. ¡Ah qué caray! A lo mejor sí estamos mejor que los daneses y no nos hemos dado cuenta.

Sábila, soltando una risotada, responde: ¡Ay Margarito! Tú siempre con sus ocurrencias. Pero mira, si de veras estuviéramos mejor que Dinamarca, ¿por qué será que cada que uno va al IMSS–Bienestar parece que va a la guerra? Uno tiene que ir armado de paciencia, llevar su propia almohada por si te toca quedarte, un abanico pa’l calor porque los ventiladores nunca sirven, y comida por si las moscas. ¿Así será en Dinamarca? Capaz que allá hasta te dan de comer mientras esperas.

Teutila, asintiendo con vigor, agrega: ¡Y no se te olvide el papel de baño, comadre! Porque en los baños del IMSS–Bienestar hasta eso falta. La otra vez fui a hacerme un ultrasonido y tuve que usar una hoja de mi cuaderno para… bueno, ya se imaginarán. ¿En Dinamarca también llevarán su propio papel? A lo mejor allá usan hojas de esos árboles grandotes que salen en las películas.

Jicotencal, riendo a carcajadas, dice: Pos si en Dinamarca están peor que nosotros, pobrecitos daneses. Han de venir en peregrinación a atenderse acá. Aunque pensándolo bien, ¿alguien conoce a algún danés que haya venido a curarse a Tlaxcala?

¿Superamos a Dinamarca?

Tránsito, limpiándose la boca con el dorso de la mano, comenta: Pues yo no sé de daneses, pero el otro día llevé en la combi a un gringo que venía de turista. El pobre cristiano se enfermó del estómago y tuvimos que llevarlo al IMSS–Bienestar. ¡Hubieras visto su cara! Parecía que lo habíamos llevado a otro planeta. Cuando vio que teníamos que hacer fila desde las 5 de la mañana para alcanzar ficha, casi se desmaya. Y eso que todavía no veía adentro…

Margarito, con una sonrisa pícara, concluye: Pues ya ven, a lo mejor por eso dicen que estamos mejor que Dinamarca. Acá hasta los extranjeros se llevan una experiencia única. Allá ha de ser todo tan aburrido: llegas, te atienden rápido, te dan tus medicinas y te vas. Aquí no, aquí cada visita al IMSS–Bienestar es una aventura. Nunca sabes si vas a salir mejor o peor de como entraste.

Mientras el sol comienza a ocultarse y los puestos del tianguis empiezan a recoger, nuestras dos filósofas y tres filósofos tlaxcaltecas se despiden, cada uno llevándose más preguntas que respuestas. ¿De veras habremos superado a Dinamarca? ¿O será que en la tierra del mole de matuma, confundimos los deseos con la realidad? Lo único cierto es que mañana será otro día, y con suerte, las filas en el IMSS–Bienestar serán un poquito más cortas… o al menos eso esperamos.