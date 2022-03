Ya investiga PGJE asesinato de director de Obras de Tlaxco: Segob; se presume un ataque directo

El titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Sergio González Hernández informó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ya investiga el asesinato del director de Obras Públicas del ayuntamiento de Tlaxco, ocurrida la noche del pasado miércoles, aunque refirió que por los hechos se trató de un ataque directo a la víctima, pero prefirió esperar a que se desarrollen los peritajes para conocer el móvil de este delito.

Citar que el ataque se registró cuando el titular de Obras Públicas, José Carlos S., viajaba en una camioneta modelo Jeep, color blanco, sobre la calle Aquiles Serdán de la colonia Ejidal en el municipio de Tlaxco.

Por su parte, la titular de la PGJE, Ernestina Carro Roldán informó que ya se realizan las investigaciones que corresponden y una vez que se tenga resultados de las pruebas periciales, se establecerán las líneas de investigación.

Ambos fueron entrevistados al término de un acto público la mañana de este jueves sobre este tema. Ahí, Sergio González indicó que a este hecho se le dará seguimiento muy puntual para descartar que “haya otro tipo de delincuencia presente en el estado”.

El responsable de la política interna del estado refirió que hace tres días hubo una reunión con los presidentes municipales y se les pidió que cierren filas en el aspecto de la inseguridad que se está viviendo, “hay la disposición de trabajar conjuntamente, les pedimos que tengan confianza en las autoridades, en la Procuraduría y en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para que de manera conjunta si tienen conocimiento de posibles hechos que ellos conozcan, que nos compartan la información para que podamos actuar conjuntamente con ellos y también con las fuerzas federales”.

González Hernández observó que es necesario regularizar la certificación de los policías municipales con la finalidad de dotarlos de armamento, ya que armas hay y no las pueden dar por la falta de certificación.

“Esto implica que de la fuerza municipal que tenemos, que son aproximadamente 2 mil 200 policías, no podemos armar a más de mil policías”, es una deficiencia en la que se debe trabajar para avanzar más rápido en la certificación. Incluso, “ya se planteó realizar un programa de capacitación de manera virtual con los exámenes correspondientes para avanzar en el menor tiempo posible”.

Puntualizó que Tlaxco es una zona que pone en alerta al gobierno estatal, pero se está atento en todos los municipios del estado. Además, reiteró que no hay delincuencia organizada, sino algunas bandas que actúan, pero no tienen un soporte financiero, “sin embargo no se descarta y se está atendiendo e investigando”.

Señaló que él no se siente inseguro en la entidad.