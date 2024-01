Xóchitl Gálvez, la precampaña

No habría peor manera de cerrar la precampaña de Xóchitl Gálvez que con el escándalo de los acuerdos publicitados por el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, donde se documenta el reparto del botín y la intromisión en los organismos autónomos, en el equilibrio de poderes, así como el ejercicio de gobierno. No sorprende la existencia de dichos pactos, lo que marca la diferencia es que en un contexto de proceso electoral donde la oposición rema contra corriente, salgan a la luz dichos pactos ahora incumplidos, que lejos de ayudar a la precandidata la hunden porque reflejan que la coalición Va por México está dividida, va a la deriva y con ello su precandidata.

La precampaña de Xóchitl Gálvez no tiene pies ni cabeza, en primer lugar porque la oposición fue incapaz en prácticamente seis años de generar un proyecto alternativo, convincente y que pudiera permear en la ciudadanía. La oposición redujo su narrativa a denostar tanto al presidente como a las acciones de gobierno que se han emprendido en el sexenio, se quedaron en las mañaneras, que aunque no las veían ni escuchaban, las criticaban por considerarlas como una pérdida de tiempo, nunca vieron el bosque y se perdieron en los árboles. Seis años sin diagnóstico, sin proyecto y sin futuro.

Es precisamente la ausencia de proyecto lo que ha generado que la precandidata dé saltos al vacío y que su precampaña esté entre el estancamiento y la debacle. Entre su historia de vida, sus bandazos entre izquierda y derecha, así como su escasa capacidad para construir una narrativa propia, Xóchitl Gálvez se sigue reinventando todos los días, como si no supiera que el horno no está para bollos, pues si algo la ha caracterizado en los últimos meses es la incongruencia, la mentira y la ignorancia, hechos que muestran que no tiene ni una pizca de idea de porqué debería ser presidenta de México. Como se diría en la vox populi, le quedó grande la silla.

Entre gelatinas que no cuajan, sospechosismo sobre su fortuna, nepotismo singular y un deseo latente que el presidente la mencione, la precandidata quedó, por decir lo menos, encapsulada, copada por los partidos políticos, sin la sociedad civil que afirma representar y en medio de conflictos por el reparto del pastel de las candidaturas al Senado, a la Cámara de Diputados y a los gobiernos estatales con sus expresiones locales. El encapsulado incluye el pasado de privilegios que se mostró en su equipo de precampaña, los dinosaurios de los que ella forma parte la flanquearon, un dream team de pesadilla, pues representa lo viejo, lo corrupto y lo neoliberal. A ello se añaden simbolismos de la derrota: Margarita Zavala, Josefina Vázquez Mota y su brillante coordinador de precampaña, el siempre perdedor Santiago Creel Miranda.

--

La precampaña no le dio para crecer en la intención de voto, pero sí para que sus negativos aumenten, la conocen más, pero las opiniones sobre ella poco le ayudan para acercarse a la puntera. De hecho, el lejano segundo lugar que ocupa, provocó un cisma en su cuarto de guerra, las razones que explican la crisis se pueden caracterizar por: los medios la abandonan, los columnistas que daban la vida por ella ahora la critican, un importante grupo de empresarios se ha declinado por el oficialismo y la fuga de militantes del PRI y del PRD que buscan acomodo en el segundo piso de la Cuarta Transformación.

En ese sentido, la precampaña dio un giro en diciembre, la incorporación de calderonistas al rescate también la han ensombrecido, pues la estrategia predecible propuesta es la ya conocida guerra sucia, con un adversario definido, Andrés Manuel López Obrador. En el cambio de estrategia se establecieron nuevas reglas, así se modificó su vestimenta, del huipil al traje sastre, de los multicolores a los tonos oscuros, serios, formales, vestirla de presidenta. El cambio implicó limitar la espontaneidad y ahora colocarle telepromter en sus discursos, arrebatarle la palabra, se acabó la imagen desparpajada, chistosa y hasta vulgar de los primeros meses. El resultado es aún más vergonzoso, Xóchitl Gálvez ya no es Xóchitl Gálvez, la precampaña y sus asesores le cortaron su simplicidad, su autenticidad sin que con ello hayan modificado las tendencias electorales. La original y la transformada han sido un fiasco electoral.

La precandidata cierra con más pena que gloria, cometiendo más yerros que aciertos y con un error estructural, pensar que seguir golpeando al presidente le dará una mayor intención del voto, bastaría ver las encuestas de opinión para demostrar que entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023, la aprobación presidencial se mantiene, a pesar de la campaña sistemática y permanente de varios medios de comunicación en su contra, de las severas críticas de los líderes partidistas y de grupos empresariales que perdieron privilegios. Si en cinco años no pudieron acabar con la credibilidad de AMLO, qué le hace pensar a la precandidata de Va por México que esa será su plataforma para acercarse a Claudia Sheinbaum.

. . .

Ni el discurso de la dictadura, ni la guerra sucia, ni spots de miedo y de velorio le han funcionado, sigue estancada, termina la precampaña sin crecimiento, envuelta en los escándalos de corrupción de los partidos que la postulan y con sus tres armas en el armario: sus huipiles, su florido lenguaje y su bicicleta. Así cierra la cortina.