WBC presenta cinturón “Nahui Huey Altepemeh Tlaxcala 2025” que estará en disputa en la pelea del Canelo Álvarez

El Consejo Mundial de Boxeo (WBC) presentó este martes el cinturón “Nahui Huey Altepemeh Tlaxcala 2025”, una obra de arte realizada por manos tlaxcaltecas que fusiona la tradición artesanal con el boxeo, y que será disputada entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford el próximo 13 de septiembre en Las Vegas.

En el Hotel Live Aqua, en Ciudad de México, el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán Saldívar encabezó la ceremonia en la que destacó que la pieza integra el talento de artesanos y artistas tlaxcaltecas, quienes plasmaron elementos de la cosmovisión prehispánica, la tradición de la talavera y la orfebrería mexicana.

El cinturón en su centro incluye la inscripción en náhuatl “Nahui Huey Altepemeh”, en referencia al linaje de los Cuatro Señoríos tlaxcaltecas. Entre los elementos más destacados del cinturón figuran las piezas de talavera creadas por la artesana Jacqueline España, los textiles inspirados en el sarape aportados por la empresa Dinus, la orfebrería de Imperio de Metal y las técnicas pictóricas de Guadalupe Xicohténcatl Tuxpan.

Durante su intervención, Daniel Moncayo Cervantes, director del Instituto Tlaxcalteca del Deporte (IDET), afirmó que “para Tlaxcala es un orgullo ser ya un referente en materia deportiva. Se ha hecho una inversión histórica en infraestructura y proyectos que no solo impulsan el deporte, sino que también fortalecen el tejido social”.

Moncayo subrayó que la colaboración con el CMB ha permitido al estado posicionarse como sede de eventos internacionales, destacando que “para nosotros es un orgullo que estemos considerados, y esperamos que el boxeo regrese pronto a Tlaxcala”.

Asimismo, subrayó la visión de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y su apoyo a la realización de justas deportivas, así como el impulso al deporte en la entidad.

Por su parte, el diputado local, Emilio de la Peña Aponte resaltó la importancia histórica y cultural que representa este cinturón. “En aquella época prehispánica, los españoles se llenaron de admiración al ver el nivel de organización de Tlaxcala. Hoy, nuestros artesanos vuelven a dar un ejemplo de grandeza con esta pieza única”, expresó.

De la Peña reconoció especialmente a los artistas participantes: “A Jacqueline España, que ha colaborado con marcas internacionales; a Ricardo Xochitemol, quien ha sido reconocido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador; y a Guadalupe Xicohténcatl, que ha expuesto su obra en distintos países”.

En su mensaje, la artesana Jacqueline España compartió el valor que representa este proyecto: “Nuestra misión es preservar y proyectar el arte de la cerámica mexicana, reconociendo su valor cultural y estético, y al mismo tiempo innovar para llegar a nuevos públicos y contextos”.

España explicó que cada pieza integrada al cinturón es el resultado de un proceso meticuloso: “Los colores, las texturas y las formas reflejan tanto la tradición artesanal como la energía del boxeo. Queremos que cada elemento sea un testimonio del arte y la cultura mexicana en diálogo con el deporte internacional”.

La creadora enfatizó que la talavera, reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, se convierte así en embajadora de Tlaxcala en una de las plataformas deportivas más vistas en el mundo.