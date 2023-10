Voleibol de Playa en Tlaxcala

El Campeonato Mundial de Voleibol de Playa 2023 centra los reflectores en Tlaxcala. Durante un par de semanas la entidad será sede de más de 200 partidos internacionales donde se habrá de disputar pases para los próximos Juegos Olímpicos que se celebrarán en Paris 2024. Las sedes serán Tlaxcala, Apizaco y Huamantla. Por lo expresado por la gobernadora Lorena Cuéllar, la respuesta de los aficionados y espectadores internacionales, nacionales y locales es un éxito y en los próximos días el flujo de turistas deportivos se hará presentes en la entidad generando una importante derrama económica para los distintos sectores de la actividad económica, en especial el sector servicios y comercio.

Desde luego que este tipo de justas deportivas siempre genera polémica, los que están a favor de que se realicen por los efectos multiplicadores que provoca y los que están en contra porque se desvían recursos para la atención de los diversos problemas públicos que aquejan en este caso a la entidad.

Para los que están a favor, destacan el impacto en el turismo, ya sea internacional o nacional, con el gasto de bolsillo que implica, además para ellos esto favorece que se conozca el patrimonio histórico, cultural y natural con el que cuenta el estado, contribuye en la construcción de una demanda permanente de visitantes, así como fortalece las condiciones para que el deporte se logre afianzar entre las diversas estructuras sociales, independientemente si es deporte de alto rendimiento, de masas, amateur o de práctica para la salud. Evidentemente, la apuesta del gobierno se ancla en la promoción turística y sus estrategias de posicionamiento nacional e internacional. Adicional a ello, el gasto incluye inversión pública y patrocinadores privados, de tal suerte que el gobierno del estado gasta recursos, pero el evento no corre a cargo en su totalidad por éste, además al incluir el trabajo voluntario disminuye el costo y crea un proceso de inclusión, en este caso los organizadores difundieron la convocatoria de voluntarios y firmaron convenios de colaboración con el sector educativo. En su favor, la infraestructura ocupada no se tuvo que construir ex profeso para el evento, pues se aprovechan las plazas de toros de Tlaxcala, Apizaco y Huamantla, éstas se adaptaron para que ahí se realicen los partidos en sus diferentes fases, salvo la cancha temporal que se montó en la plaza central de la capital. En general, las adaptaciones si bien generan costos al terminar la justa deportiva, volverán a ser utilizadas. Sobra decir que las transmisiones por cadenas nacionales y extranjeras colocarán los reflectores en la entidad. Para este sector, incluido el gobierno, el evento representa una oportunidad histórica de posicionar al estado de Tlaxcala.

Mientras que para los que están en contra, la justa deportiva no sólo no contribuye al desarrollo del turismo, sino que se aleja de una estrategia de promoción de los elementos históricos, naturales, arquitectónicos y culturales, donde se distingue la entidad, además para este sector es probable que critiquen el uso de los recursos públicos para este tipo de eventos que dirían no tiene nada que ver con los deportes practicados en la entidad. El voleibol de playa no tiene un arraigo local, porque dirían que no tenemos playa. Se suma al análisis la idea del deporte enclave, es decir, que se realizan eventos aislados que generan infraestructura, equipamiento y el desarrollo de servicios que son utilizados durante el evento, pero que al terminar los acondicionamientos son prácticamente abandonados; ejemplos como los Juegos Olímpicos en Río 2018 en Brasil o ahora mismo los multimillonarios recursos erogados en la Copa Mundial de la FIFA en Qatar 2022. Según estudios recientes, el costo de conservación y mantenimiento es demasiado alto, sobre todo en Río de Janeiro, lo que ha provocado que mucha de la infraestructura esté, por decir lo menos, abandonada; en el caso de Qatar, la dificultad es mayor porque prácticamente no se practica el fútbol, varios de los majestuosos estadios serán transformados o dejarán de existir, evidentemente que el país árabe tiene recursos suficientes para amortiguar los efectos posteriores a la copa del mundo, pero en otros lugares las pérdidas pueden ser enormes. Aunado a lo anterior, en este sector prevalecen los grupos críticos del gobierno que ven en la justa deportiva una nueva ocurrencia de la política turística y deportiva de la actual administración.

Desde luego cada quien sacará sus propias conclusiones, pero vale la pena destacar que el boletaje está prácticamente vendido, los hoteles están registrando un mayor aforo y es predecible que el sector restaurantero aumente el número de comensales; además que la venta al menudeo de múltiples productos locales registre un alza, también es posible que la afición local se vuelque al evento porque hay en Tlaxcala un buen número de ligas, lugares de entrenamiento vinculados al voleibol, aunque no sea de playa y por décadas las y los tlaxcaltecas han competido en torneos estatales y nacionales en ese deporte, de donde han surgido seleccionados nacionales. Desde luego, no es lo mismo el voleibol de playa, pero sus fundamentos están en el deporte convencional que tiene su larga historia desde el amateur, profesional y su participación en los Juegos Olímpicos.

Como no hay plazo que no se cumpla, el 5 de octubre inicia la justa deportiva, ya sabremos en los próximos días de los efectos que tuvo para la entidad su realización en la tierra de Xicohténcatl.