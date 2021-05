Viviana Barbosa: “no soy una traidora, yo vengo a trabajar por Tlaxcala”

La candidata al gobierno del estado del partido Fuerza por México (FxM), Viviana Barbosa Bonola realizó un acto de cierre de campaña en la ciudad capital la tarde de este lunes, cobijada por los dirigentes de este instituto político, así como del fundador y líder moral, Pedro Haces Barba. En el acto, la abanderada enfatizó que no declinará en la contienda por nadie, “no soy una traidora, yo vengo a trabajar por Tlaxcala, vengo por el proyecto más sincero que se llama Tlaxcala”.

En un salón social, Barbosa Bonola criticó a la gente que simula en el partido e instó a que quienes no les guste lo que se hace en FxM, “la puerta está muy grande, aquí seguimos y quedamos quienes queremos a Tlaxcala”.

Agradeció a los simpatizantes y a la ciudadanía por abrirle las puertas de su casa y por la confianza depositada en su persona, “voy hasta el final porque en Tlaxcala vamos con fuerza”.

Refirió que en el andar de su campaña “unas y unos se quedaron atrás, pues ante la ambición negociaron posiciones personales y pusieron por encima su beneficio personal. Por eso, “les pido unidad a todos los que estamos aquí, estamos a nada de lograrlo, la gente cree en nosotros, la gente cree en Fuerza por México”.

Por su lado, el dirigente nacional de FxM, Gerardo Islas Maldonado aseveró que en el partido no hay cabida para negociaciones ni simulaciones, y mencionó que Viviana Barbosa representa los ideales de un proyecto político que “llegó para quedarse”.

Ante seguidores y militantes, expuso que “no venimos a negociar. Estamos con Viviana hasta donde tope y con quien tope. En Fuerza por México somos auténticos, diferentes, porque decimos lo que pensamos y porque lo que asumimos con la boca los sostenemos con los huevos; no nos aliamos con nadie, no somos la rémora de nadie, ni el satélite de ningún partido. En Fuerza por México no hay puertas para la traición. Venimos a refrendar nuestro compromiso con Tlaxcala, nuestro compromiso como cada una y con cada uno de los valientes candidatos que serán alcaldes, diputadas y diputados, y gobernadora”.

A su vez, el senador de la República, Pedro Haces reconoció la convicción y trabajo de la estructura tlaxcalteca del partido y advirtió que el proyecto político encabezado por Viviana Barbosa se consolida en cada rincón del estado.

Convocó a redoblar esfuerzos, pues dijo que “vamos muy bien, pero podemos ir mejor si todos nosotros le ponemos más entusiasmo a lo que estamos haciendo… para que nunca más en Tlaxcala haya venta de mejores de edad, feminicidios y mujeres violadas”.