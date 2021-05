Viviana Barbosa asegura que su “proyecto Tlaxcala” ha sido bien aceptado

La candidata al gobierno del estado del partido Fuerza por México (FxM), Viviana Barbosa Bonola aseveró que el “proyecto Tlaxcala” y cada eje de trabajo de su plataforma de campaña han marcado agenda entre las aspirantes y el aspirante a la primera magistratura de la entidad en la contienda 2021.

Expuso que el “proyecto Tlaxcala” de Viviana Barbosa ha sido aceptado y respaldado por las y los tlaxcaltecas, quienes están enfadados, dolidos y decepcionados por la ignorancia y burla de las mismas y los mismos de siempre que dejaron obras olvidadas, inútiles, faraónicas y absurdas, no solo en comunidades lejanas sino en las ciudades.

Expuso que en sus recorridos por las comunidades ha escuchado a las y los habitantes de que están cansados de las mentiras y falsas promesas de campaña.

“La gente conoce a cada contendiente y sabe que esos no han beneficiado al pueblo, que han llegado a cargos de elección ciudadana y ahí en vez de velar por las ciudadanas y los ciudadanos, quedaron manchados por su ineficiencia, omisión y negligencia. Es más, algunas de esas y ese contendiente han pasado por encima de los derechos humanos, han amedrentando a la sociedad o no le han cumplido a la gente, a la gente que les confió su voto”.

Viviana Barbosa apuntó que “mi trayectoria como servidora de Tlaxcala ha sido impecable, honesta, verídica y con muchos resultados; desde mi juventud he trabajado por mi Tlaxcala desde varias trincheras y he luchado por la justicia social. He sido una mujer que no se detiene, ni se detendrá. Yo soy orgullosamente tlaxcalteca y he demostrado que quiero bien a mi estado y estoy dispuesta a llevarlo a ser reconocido como la entidad originaria que representa para nuestro país; mi campaña ha sido limpia, disruptiva, propositiva”.

Lamentó que haya personas que quieren ensuciar la contienda con mentiras sobre falsas declinaciones o alianzas para engañar al electorado, “otras se han valido de vandalizar nuestra publicidad, otras dicen ser los únicos imparables; la verdad es que mi equipo y yo hemos sido los únicos imparables en nuestro compromiso por este proyecto que se llama Tlaxcala, hemos dado pasos fuertes que han obligado a mis contrincantes a valerse de estos actos, pero ni esto nos ha detenido, ni nos detendrá porque somos más los buenos”.

Por último, enfatizó que “Tlaxcala ha despertado, es valiente y es momento de dejar a las y los mismos de siempre con su política de antaño; es momento de que el 6 de junio pongan su voto a trabajar a favor de la gobernadora que se ha comprometido con sus 60 municipios y con sus más de 400 comunidades”.