Viviana Barbosa asegura que marca agenda en la contienda por la gubernatura

Viviana Barbosa Bonola, candidata al gobierno de Tlaxcala del partido Fuerza por México (FxM), subrayó que ella marca agenda en la contienda por la primera magistratura del estado y una muestra de ello es que en temas que antes nadie veía y nadie quería hablar, “he visto que varias candidatas y candidatos están sumando, por fin, a la plataforma electoral a la cultura y al deporte, lo que quiere decir que estamos disruptiendo”.

A propósito del decálogo que presentó la candidata de una coalición con relación al ámbito deportivo, Barbosa Bonola mencionó que su propuesta hacia este sector es seria e integral, ya que “no se trata solo de que mencionen al deporte como parte de una plataforma electoral, sino que lo tomen con seriedad. Nosotros presentamos al deporte y la cultura como una plataforma formal y no sólo como un tema electorero, estamos totalmente convencidos que sólo a través del deporte y la cultura se construyen grandes sociedades”.

Reiteró que en su propuesta en el tema de deportes tiene un propósito adecuado y un propósito social que es la salud preventiva, la salud mental, poder reducir los índices de violencia y de delincuencia, educativo y emocional. La idea es que “podamos, a través del deporte y la cultura, activar la economía local, generar empleo y porque no, retomar incluso la escuela de educación física, la licenciatura”.

La candidata aseveró que una sociedad que no tiene deporte y cultura, simplemente no puede llamarse sociedad, por eso “somos quienes hemos asumido el compromiso con el deporte con total honestidad, con total verdad, pero sobre todo con propósito, pues están ahí las propuestas y vuelvo a compartir nuestro decálogo deportivo, porque nuestro decálogo es serio, no es improvisado y no es simplemente electorero”.

Viviana Barbosa indicó que si al final del día las candidatas o el candidato no han tenido buenas propuestas en materia deportiva o cultural, es porque realmente nunca les ha importado ni el deporte, ni la cultura; “simplemente ahora que están viendo que es una verdadera necesidad para toda la población, quieren hacer sus propuestas, simplemente Fuerza por México las ha puesto en agenda y otros están ahorita apenas recurriendo a ellas, nosotros si escuchamos a la gente, sí sabemos lo que queremos y nuestra campaña es simplemente propositiva”.

Puntualizó que las candidatas y el candidato hoy por hoy quieran hacer suyas algunas propuestas que ella ha planteado desde el inicio de su campaña, “pues me parece que nosotros estamos marcando agenda y me da gusto, es bonito saber que la campaña tiene propósito y ese se llama Tlaxcala Cuna de Campeones, Tlaxcala Orgullo Nacional”.