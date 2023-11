Visitantes adquieren productos artesanales en “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2023”

El Patronato para las Exposiciones y Ferias en la Ciudad de Tlaxcala facilitó stands gratuitos a más de 200 artesanos de distintos municipios, para que expongan y vendan sus creaciones a los miles de visitantes locales, nacionales e internacionales que acuden a “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2023”.

Artículos de barro, talavera, totomoxtle, madera tallada; textiles de lana, bordados de pepenado, calzado; productos orgánicos y dulces típicos son algunas de las artesanías que se comercializan en los pasillos del Centro de Convenciones y en el Jardín de los Artesanos.

Durante su visita, Verónica López Juárez, originaria del estado de Puebla, mencionó que uno de sus productos favoritos son los sarapes y estaba en busca de alguna creación de Contla.

“Hasta el momento todo me ha parecido muy interesante, esta zona tiene cosas muy padres, me gusta que impulsen la artesanía. Vi unos mandiles y unos silbatos que hacen sonidos de animales, ya he venido otros años, pero es la primera vez que estoy más entretenida viendo las artesanías, hoy vengo con mi papá y estamos buscando un sarape para cubrirnos del frío”, explicó.

Josefina Cruz, originaria de Zacatelco, pero con residencia en Campeche aprovechó su visita para llevarse un recuerdo de su estado natal.

“Vengo llegando de Campeche, pero nada se compara con Tlaxcala, la verdad, yo ya la extrañaba y la feria es el primer lugar que dije voy a ir a recorrerla. A comparación de otros años ahorita me está gustando más, como que implantaron más cosas artesanales, más de la identidad de Tlaxcala y pues de lujo, ahorita nos la estamos pasando muy bien”, afirmó.

En tanto, la artesana de bordado de pepenado, Laura Rodríguez Hernández señaló que ha tenido buenas ventas durante la feria y lo más buscado en su stand son los crop top y las blusas.

“Decidí innovar, poner mis diseños en distintas prendas que están de moda y eso es lo que nos ha permitido tener mayores ventas, además de que les explicó que cada bordado tiene un significado y las personas se quedan maravilladas sobre todo los visitantes de otros estados y turistas”, contó.

Cabe destacar, que el Patronato también otorgó un espacio para comercializar las creaciones de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) de los Centros de Reinserción Social (Cereso), entre las que destacan piezas de madera, bolsas tejidas y bisutería.

“Lo que más les gusta a las personas son los cuchareros, las bolsas, libretas, de todo un poco vendemos, agradecemos que nos den un lugar para mostrar lo que las personas en los Ceresos hacen y pues hasta ahorita si se han vendido muchas coas”, reveló Orlando Romero, encargado del stand.

“Tlaxcala, la Feria de Ferias 2023” es el escaparate perfecto para que los visitantes conozcan la creatividad y el trabajo de los maestros artesanos, quienes con su talento ponen en alto el nombre del estado.