Visita Ana Lilia Rivera la Feria Tlaxcala 2025

Ana Lilia Rivera Rivera acudió este domingo, de manera sorpresiva, a las instalaciones del Centro Expositor para estar presente en la Feria Tlaxcala 2025, donde recorrió la zona artesanal para conocer y escuchar las opiniones de artesanas y artesanos respecto de sus prioridades en el desarrollo de su trabajo.

- Anuncio -

La legisladora se dio tiempo de visitar la feria y convivir con visitantes, después de fungir como mentora en la elección de integrantes del comité seccional de su natal Cuaula, municipio de Calpulalpan.

Ana Lilia Rivera tuvo un domingo bastante activo, pues después de visitar las instalaciones del recinto ferial, encabezó una asamblea informativa en la ciudad de Apizaco, en apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde resaltó los alcances de la Reforma Electoral que se discutirá en próximos días.