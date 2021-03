Visibilización de la lucha social feminista

Ninguna lucha se gana a solas, los logros y avances de las luchas feministas siempre han sido compartidos, el trabajo constante, en equipo, en redes, desde las diversas miradas. Las voces de las miles de mujeres que nos hacemos escuchar, constantemente enfrentamos intentos de silenciarnos, desacreditarnos o criminalizarnos, tanto en lo social como desde las instituciones.

La presea “Natalia Teniza Portillo”, que se instauró el pasado 4 de marzo por el Congreso del estado de Tlaxcala, reconoce el trabajo de quienes se han destacado por su lucha social o actividad profesional en la defensa, protección o investigación de los derechos de las mujeres en el estado de Tlaxcala, y que se entregará a partir de este año, cada 8 de marzo; esto significa un necesario reconocimiento y visibilización del trabajo que durante muchos años la sociedad civil ha impulsado para incidir en el marco normativo y en las políticas públicas para la protección y garantía de los derechos de las mujeres y niñas en nuestro estado.

Un gobierno que no está dispuesto a escuchar y dialogar con las mujeres no sólo será un gobierno omiso, sino dictador y feminicida, por lo que los intentos de minimizar nuestras participaciones en espacios públicos no debe ser una apuesta política, como así lo hizo la Legislatura anterior al colocar muros que impiden el acceso libre con quienes ocupan las diputaciones. Durante la entrega de la presea que se me entregó el pasado 8 de marzo, el formato indicaba que no tendría oportunidad del uso de la palabra, siendo contradictorio con el objetivo que busca dicha presea, pues no luchamos desde el silencio, que solo se convierte en complicidad y colusión con el sistema y los agresores.

Es difícil seguir caminando en esta lucha, donde aún es un gran número de personas que no la entienden, donde a las feministas se nos califica de “radicales”, “vándalas”, “extremistas”, “exageradas”, “odia hombres” y es a las feministas a quienes se nos ha cuestionado y exigido más por generar acciones para frenar las diversas formas de violencia social como si fuera nuestra responsabilidad; pero no le exigen al gobierno que cumpla con sus obligaciones de proteger todos los derechos de todas las personas ante un contexto de violencia feminicida.

Porque crecemos en un mundo explicado por un sistema creado para los hombres, donde alzar la voz como mujeres está mal, porque visibilizar las desigualdades, las injusticias, las violencias, la impunidad que recibimos las mujeres nos coloca también en riesgos sociales, familiares o políticos. La historia se cuenta desde el poder y se invisibilizan los aportes de las mujeres; por eso es necesario recuperar la memoria, reconocer el trabajo de nuestras compañeras, que han abierto caminos y que siguen luchando porque no haya ni un paso atrás en nuestros derechos.

El activismo, el trabajo de sociedad civil es rabia y dolor, convertidos en fuerza, para cambiar nuestras realidades, para mostrar a las niñas y a todas las mujeres que otras formas de vida son posibles, que no es destino vivir con miedo, ni aceptar injusticias ni ser inferiores que nadie, sino compañeras y compañeros. Para lograrlo, las mujeres nos organizamos, nos preparamos, nos compartimos, hacemos diagnósticos, brindamos atención integral a mujeres en situación de violencia, generamos acciones comunitarias, políticas… todo esto desde el rechazo que vivimos actualmente como sociedad civil y desde la precariedad que se vive en todos los ámbitos, la misma precariedad con la que el Estado atiende sus obligaciones y se “ocupa” de responder los contextos de violencia hacia las mujeres.

Nombrar las violencias, visibilizar las omisiones y exigir el cumplimiento de lo que le toca al gobierno no nos convierte en enemigas públicas, nos convierte en luchadoras generacionales, porque la deuda con las mujeres es histórica, porque aún falta un largo camino que deben recorrer las instituciones para aplicar realmente la perspectiva de género o un enfoque feminista, que no sigan dejando de lado las necesidades que vivimos, ni postergando las acciones que ya se han discutido, incluso que se les han presentado, pero que simplemente no quieren realizarlas.

Durante esta contienda electoral que viviremos este año, seguramente muchas y muchos candidatos usarán estas realidades para ganar votos; sin embargo, una vez que hayan sido electas o electos, tendrán la obligación no sólo de cumplir sus propuestas, sino de modificar las prácticas que han abonado a las formas de violencia que seguimos enfrentando, así como a la falta de acceso a servicios para el acceso a la justicia.

Las realidades que enfrentamos nos obliga a mantener la lucha feminista, a seguir incidiendo política y socialmente, y que este reconocimiento que hoy se entrega, sirva para no olvidar que en las calles, en las escuelas, en las casas, en las pequeñas comunidades y en las grandes ciudades las habitamos miles de mujeres que estamos luchando por la vida de todas, a pesar del rechazo y los cuestionamientos que buscan silenciar nuestras voces, deslegitimar nuestras luchas o usar nuestras problemáticas para fines politiqueros. No cederemos y no callaremos.