Violencia y linchamientos por el clima de división azuzado desde el poder: Temoltzin

El clima de violencia y los linchamientos registrados en Tlaxcala son resultado del ambiente de polarización impulsado desde el gobierno federal y la fallida estrategia gubernamental de seguridad, en donde los abrazos y no balazos, no han resuelto la inseguridad, sostuvo el diputado panista José Gilberto Temolztin Martínez.

Tras lamentar los hechos registrados la semana pasada en la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, Chiautempan, en donde un hombre fue linchado, el legislador sostuvo que “hacerse justicia por su propia mano, no es el camino correcto, sin embargo, es reflejo de la polarización, del desafío a la autoridad, de la incitación a la división entre mexicanos entre conservadores y los supuestos buenos y diferentes”, además de la descomposición del tejido social, de la falta de valores, así como “de una economía desgastada y una política social asistencial”.

En la sesión ordinaria de este martes, desde Tribuna, el panista fustigó que desde el discurso oficial “se polarice, se incite a la división, se promueva y se señale a quien piensa diferente, como conservador, como traidor, tal como alguna ocasión se hizo en el siglo pasado en la Alemania Nazi”, en alusión a Adolf Hitler.

Por ello, el panista consideró necesario frenar la crisis que viven las instituciones en materia de seguridad pública, “no se puede seguir desacreditando a instituciones sólidas y con amplia credibilidad como el INE, o descalificar la autonomía de los poderes, ni seguir con la fallida política en seguridad de abrazos no balazos porque el hampa aumenta día con día, en todo el país”.

Puntualizó que el caso de Tlaxcala hay una estrategia fallida en materia de seguridad, pues existe incremento en delitos de alto impacto como lenocinio, robo de hidrocarburos y asaltos con violencia, que se agrava con la ausencia de un titular en la materia.

“El encargado de la política interna (Sergio González Hernández) debe reconsiderar su postura sobre la presencia de integrantes del crimen organizado. Hago un llamado al gobierno del estado, para que el nombramiento del titular de seguridad ciudadana, ya no demore ni un día más, para que se hago un diseño integral de las acciones en materia de seguridad pública, para hacer frente al hampa y también, para que, en Tlaxcala, no se replique el discurso de polarización, de división, de insulto, de intolerancia. Se debe seguir en el camino de la interlocución, del consenso, del respeto, del dialogo como hasta el momento ha existido entre los poderes, lo cual se refleja en una armonía y en la construcción de los acuerdos que tanto necesita Tlaxcala.

Por ello, propuso crear, entre todos, un pacto estatal para combatir el crimen y sus detonantes, con “mayor inversión en educación, seguridad, en el fomento de los valores sociales, en generar una política social integral, no asistencial, la cual puede producir que unos años más diversos actores sociales exijan más, viendo al Estado como un generador de dinero, más no de desarrollo y bienestar. Hay que enseñar a pescar, no a dar el pez”.