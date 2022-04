Violencia cotidiana y no desconfianza a las autoridades, causa de linchamiento de personas: Hernández

Los intentos de linchamiento que se registran en la entidad obedecen principalmente al clima de violencia que se vive en los hogares, en las calles y en las comunidades y no a la falta de confianza hacia las autoridades, consideró el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Maximino Hernández Pulido.

De hecho, resaltó que en últimas encuestas que se han hecho, entre ellas la del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre la percepción inseguridad, la entidad se encuentra por debajo de la media nacional, “siempre lo ha estado. Tlaxcala siempre ha sido un estado seguro. En los últimos seis años, el balance que hacen el gobierno federal y el Inegi indican una disminución de la incidencia delictiva en Tlaxcala”.

El funcionario fue entrevistado sobre los casos de linchamiento que se han presentado en la entidad, el último el pasado 15 de abril cuando pobladores de la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, del municipio de Chiautempan, en un acto de justicia por propia mano prendieron fuego a una persona que presuntamente había entrado a robar a una casa.

En este caso, como en otros sucedidos en los últimos tres meses en distintos municipios, Hernández Pulido asentó que no fue rebasada la autoridad, pues estos hechos se dan por los momentos de violencia que se vive en todos lados, “uno de esos casos acaba en estos sucesos trágicos, pero tenemos mucha violencia en los hogares, en las calles, creo que ese es el factor principal y que se debe atender”.

Consideró que se tratan de eventos trágicos “que no deseo que se sigan repitiendo y que se sigan atendiendo”. El de Tlalcuapan, refirió que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes, una por parte de la SSC y otra por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

“Porque la respuesta del Estado tiene que ser contundente, si hubo autores materiales en este hecho me parece que tiene que haber responsables para que no se familiarice o no se haga una costumbre de que en el momento que se quiera se puede tomar justicia por propia mano, porque un ciudadano de Tlalcuapan llamó en el momento del suceso y dijo que probablemente la persona que estaban reteniendo no era la responsable, entonces las consecuencias pueden ser todavía mayúsculas, por el linchamiento de una persona inocente”.