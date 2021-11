Violencia contra las mujeres no se erradica con voluntad ni por decreto, asevera Yglesias

Normalización de agresiones también está dentro de la mente de funcionarios, expone

La violencia contra las mujeres no se erradica con voluntad ni por decreto, sino con inversión de recursos y con la transformación de la mentalidad y de las relaciones sociales, aseveró Ixchel Yglesias Baez, activista feminista e investigadora.

La también perita en antropología social con perspectiva de género impartió la conferencia magistral “Normalización de la violencia contra las mujeres en Tlaxcala. Apuntes críticos”, a invitación de la Red de Abogadas Feministas de Tlaxcala en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemorado cada 25 de noviembre. El evento fue transmitido a través de redes sociales.

Señaló que la trata de personas con fines de explotación sexual y los feminicidios son problemáticas mayores en Tlaxcala, por lo que no solo es una consigna cuando desde el feminismo se dice: “Fue el Estado”.

Porque –añadió- es precisamente que al Estado lo entendemos como un actor del cual formamos parte, que tiene la obligación de generar políticas públicas y de atender estos problemas, desde el ámbito del Ejecutivo, del Judicial y del Legislativo, y de generar estrategias de socialización de instrumentos, como las leyes.

La normalización de la violencia también está dentro de la mente de las funcionarias y funcionarios y en la forma de desempeñarse, pues tienen la idea “de que un buen hombre es el que no le pega a una mujer porque él sabe controlarla con la mirada […] o no le pega porque ella es más débil, lo que es sexismo benevolente” y cuando esto se reproduce desde el discurso oficial no se exalta la condición de ser humano sino la de fragilidad, abundó.

“El gobierno cambia, cambia el color, el partido, pero los actores políticos mantienen estas creencias porque están dentro de la cultura y de un contexto histórico determinado; por tanto, si no trabajan en el tema de violencia tendrán que ser sancionados por tolerarla, omitirla o por ejercerla hacia las mujeres”.

Planteó un proceso de reeducación, a través de cursos verdaderamente formativos “porque la agresión contra las mujeres no se erradica con una cuestión de voluntad, ni por decreto; ni con decir, aquí ya no somos violentos, ya cambiamos la actitud […] las vamos a empoderar […] hay que transformar la mentalidad y las relaciones sociales”.

Pero es difícil que los gobiernos le quieran entrar en este aspecto porque implica recursos económicos y humanos, así como tiempo; tampoco se trata de llenar un auditorio para una conferencia y decir que dos mil personas fueron “vacunadas contra la violencia”, indicó.

El compromiso podría hacerse desde lo moral con el reconocimiento de que la agresión contra las mujeres está mal, pero eso –recalcó- no trastoca las estructuras sociales, por lo que la voluntad no debe quedarse en decreto o en discurso, hay que invertir los recursos necesarios para que los y las servidoras públicas pasen por un proceso formativo y trabajen desde las propias historias de vida.

Asimismo –agregó-, hay que incorporar esto a los programas educativos, de ahí que tendría que ser una política de Estado la apertura de espacios dentro de las escuelas que articulan a toda la comunidad, incluidas madres y padres de familia.

Apuntó que en la trata de personas con fines de explotación sexual confluyen varias formas de violencia y su normalización, como la especialización de un varón como proxeneta, lo que a la vez representa una forma de masculinidad; sin embargo, lamentó que el estado de Tlaxcala ha negado muchas veces este problema y otras lo ha reconocido pero no precisa cuándo ni cómo lo va a atender.

Refirió que en la entidad tlaxcalteca se ha normalizado el discurso de que los padrotes son malos y educan a sus hijos para que también lo sean; sin embargo, no se ve el contexto de violencia estructural en el que no son el padre ni la familia la causa de esto, sino “el Estado, las políticas de despojo, de educación y de vida precaria”.

Remarcó que el dinero proxeneta se mete en las lógicas comunitarias y en las fiestas religiosas, por lo que los tratantes no son vistos como monstruos sino como hombres comunes y corrientes que son tolerados y considerados buenos e inteligentes, de otra manera el fenómeno no se hubiera desarrollado de la forma en que lo hizo.

Un padrote es funcional dentro de las comunidades porque entra a donde el Estado no lo hace, es lo mismo que ha pasado con el crimen organizado, “es buen compadre y buen católico”, por lo que es importante hacer una lectura en diferentes niveles de los elementos que confluyen en la normalización de la violencia contra las mujeres, asentó.

Enfatizó que se deben atender los diversos factores con una visión de género feminista interseccional a todas las políticas públicas que se aplican y que son necesarios los procesos educativos, así como el trabajo comunitario.

También remarcó que la idea de que una mujer sirve en función de su virginidad y que si la “pierde” fuera del matrimonio “no vale”, normaliza la violencia y se convierte en “una muerte social, en un feminicidio simbólico” y en la exclusión, lo cual es aprovechado por los proxenetas, pero la sociedad y el Estado hacen de esto “una pedagogía para la explotación sexual”, por la forma en que construyen a varones y a mujeres.

Si los operadores de justicia que son el primer contacto con la víctima o si los policías que son los primeros respondientes ante un hecho, se han formado con estas ideas, no van a entender la complejidad de los delitos de estructuras patriarcales, subrayó.

Acentuó que en Tlaxcala las mujeres viven con temor porque se sienten inseguras en la calle, pero esto no solo se resuelve con alumbrado público sino con otras acciones, como la intolerancia a la violencia y con cero impunidad mediante sentencias ejemplares y leyes operativas.

Yglesias Baez destacó que la criminalización hacia activistas y defensoras y defensores de derechos humanos también contribuye a la normalización de la violencia, sobre todo si surge desde el Estado, como se dio en algún momento en el país. “Yo estoy denunciada por haber denominado públicamente a un hombre como feminicida y violador cuando le otorgaron la custodia; es un ejemplo de cómo operan para intimidar”.