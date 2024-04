Vigilará Unidad de las Izquierdas Tlaxcala acciones afirmativas de Morena

La Unidad de las Izquierdas de Tlaxcala anunció que vigilará el cumplimiento de las acciones afirmativas de los candidatos del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de incluir a jóvenes, personas de pueblos originarios, de la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual, Transgénero, Queer y más (LGBTQ+), con discapacidad y migrantes.

En rueda de prensa realizada en la Plaza de la Constitución, miembros de la Unidad de las Izquierdas de Tlaxcala denunciaron que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) rechazó o declaró en reserva las postulaciones de Morena para el caso de diputaciones por mayoría relativa y de representación proporcional.

Esto, sostuvieron, en razón de que el partido incumplió con las acciones afirmativas establecidas para el proceso electoral 2023–2024, por lo que anunciaron que no solo exigirán que se cubra con la auto adscripción de los candidatos, a quienes acusaron de que “ahora se auto describen como discapacitados, indígenas, de la comunidad LGBTQ+ y hasta migrantes”, sino que también vigilarán que la autoridad electoral verifique documentalmente su acreditación.

Ante lo que apuntaron que de no incluir a jóvenes, miembros de pueblos originarios, con discapacidad, de la comunidad LGBTQ+ y migrantes en la designación de candidaturas, principalmente a presidencias municipales, impugnarán todos los registros “por los atropellos en los que ha incurrido la dirigencia estatal de Morena”.

Asimismo, amenazaron de que apoyarán a otras fuerzas políticas en el ámbito local, pues “la dirigencia estatal de Morena está propiciando un rotundo descalabro electoral”. Sobre lo que aclararon que su apoyo a otros partidos políticos será a las fuerzas aliadas de la Cuarta Transformación.

Sobre si temían ser acusados de traicionar al Movimiento de Regeneración Nacional, expuso que la democracia es un ejercicio de comunicación y denuncia de las acciones que pueden vulnerar los derechos de representación de la ciudadanía y los grupos vulnerables.

“No quiere decir que no denunciemos las cosas que vemos que no están haciendo democráticamente”, sostuvo.

En cuanto a qué harán para verificar el cumplimiento de las acciones afirmativas en la postulación, particularmente en el caso de las poblaciones LGBTQ+, Floria María Hernández respondió que las organizaciones de estas comunidades y de los pueblos originarios facilitan las propuestas y observaciones a los candidatos.

Acerca de si la dirigencia estatal de Morena ha realizado algún acercamiento con las agrupaciones de izquierda, respondió que esto no ha sido así, a pesar de que han llevado documentos para denunciar estos hechos y solicitudes de inclusión a nivel estatal y nacional.

“No hay ninguna información, porque si hubiese la información yo creo que no estaríamos recurriendo a este tema”.

Por otra parte, demandaron que se repusiera todo el procedimiento de aprobación y selección de candidaturas de Morena, principalmente para el caso de las presidencias municipales, pues acusaron que se trató de una elección impuesta y no basada en las encuestas como se anunciaba en su convocatoria. De igual manera, condenaron la reelección de algunos de los perfiles a diputados locales o alcaldes.

Esta situación, apuntaron, ocasionan el desplazo de otros candidatos, como fue el caso del aspirante a la presidencia del municipio de Amaxac de Guerrero, Esteban Hernández, lo que provoca la desconfianza de la población.

“Estamos denunciando el proceso que no nos parece adecuado, no es correcto, no es de acuerdo a los estatutos de Morena”, expresó Floria María Hernández.

