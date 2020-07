Vigila Anabell Ávalos estado de salud de los policías

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca vigila personalmente los casos de posible contagio de Covid–19 que pudieran surgir en los elementos de la policía capitalina, informó el director de la corporación, Maximino Hernández Pulido.

Dijo que esta acción es derivada del incremento de contagios en la población del municipio y a efecto de evitar que los policías se infecten durante los cambios de turno, además de que han puesto extremo cuidado en que todos utilicen caretas y gel antibacterial.

El director de Seguridad Pública de la capital señaló que la presidenta también ha instruido asistencia médica inmediata en caso de que algún elemento o sus familias presenten algún síntoma ligado al virus.

Añadió que ya son seis policías municipales quienes han sido aislados en la última semana, de los cuales cuatro han resultado positivos y uno más se encuentra con un estado delicado de salud, y en todos los casos se mantiene una vigilancia de por lo menos tres médicos las 24 horas del día.

“La alcaldesa Anabell Ávalos Zempoalteca ha instruido mantenerlos vigilados tanto a ellos como a sus familias, ya les enviamos medicamentos, oxímetros e incluso un apoyo económico independiente de la quincena extra anterior y del retroactivo de la homologación salarial que por derecho les corresponde para este año”, recalcó Hernández Pulido.

“Estamos en un momento muy complicado para los cuerpos de seguridad y de emergencias, pues la cadena de contagios no cede y la gente no cree y reacciona hasta que ya le tocó a algún familiar, por eso no debemos bajar la guardia y seguir insistiendo que se cuiden y que entiendan que los policías no son de hierro, también están siendo afectados”, señaló.

Con esto, el ayuntamiento capitalino, encabezado por Anabell Ávalos Zempoalteca, busca poder tomar acciones rápidas e inmediatas para atender la emergencia sanitaria, garantizando el bienestar de los uniformados.