Victoria para los Comités Comunitarios del Agua: sentencia los reconoce como autoridad por usos y costumbres en Tlaxcala

En la cuenca del Atoyac–Zahuapan hoy tiene lugar un intenso debate ciudadano y académico sobre el ciclo socio natural del agua. En las últimas décadas se ha documentado una creciente contaminación de las fuentes superficiales debido al aumento de las actividades industriales en la región, que se corresponde con el crecimiento de los índices de enfermedades graves. De forma paralela avanzan procesos de apropiación y uso irresponsable de las fuentes subterráneas de agua por parte del sector de la construcción que desarrolla proyectos de urbanización en un contexto de escasez de agua.

Dentro de ese contexto, es de la mayor relevancia abrir la discusión pública y jurídica sobre los Comités Comunitarios de Agua. En la cuenca del Atoyac existen cientos de comités que durante décadas se han encargado de la distribución del agua para uso doméstico. La existencia y diversidad de estos organismos ciudadanos es de una importancia y una riqueza increíble: sus distintas formas de nombramiento, sus estructuras organizativas, así como sus políticas de gestión, adaptadas a las necesidades de cada comunidad, constituye un complejo universo que se encuentra en una situación de precariedad legal. Si bien el artículo 6° de la Ley de Aguas de Tlaxcala los reconoce, no se abunda en sus importantes funciones ni se les da el apoyo que requieren. Esto es preocupante cuando se toma en cuenta no sólo el gran número de comités existentes sino el destacado papel que están desempeñando en el cuidado de las aguas frente a la creciente escasez.

Por ello, adquiere enorme relevancia que el pasado 30 de abril del año en curso el Juzgado Tercero de Distrito en Tlaxcala haya emitido una sentencia de amparo indirecto (646/2023) a través de la cual se reconoce que los Comités Comunitarios de Agua o Comisiones locales del Agua Potable son una autoridad legalmente constituida. El juez fundó su fallo en el hecho de que la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala los reconoce como organismos descentralizados del municipio. Además, –señala el juez– los usos y costumbres que rigen en las comunidades para elegir a sus autoridades “se encuentran reconocidos como fuente del derecho que permea todo el sistema jurídico del estado de Tlaxcala, y no únicamente al sistema electoral”. De acuerdo con el criterio del juzgador, los usos y costumbres son parte del derecho estatal y, por tanto, las decisiones que se tomen con base en ellas deben ser consideradas como legales. Debido a ello, para el juez, las decisiones de las Asambleas Ciudadanas para elegir a las autoridades de los Comités, o tomadas directamente sobre asuntos del agua, son actos válidos y legales dentro de las comunidades.

Esta sentencia se otorga a favor del Comité de Agua Potable de la comunidad Santa María Atlihuetzian en el municipio de Yauhquemehcan. El juicio inicia por una demanda que presenta un particular, contra el municipio y el Comité, en su intento por construir un fraccionamiento de 10 casas–habitación en una zona destinada a vivienda unifamiliar, en área agrícola (uso de suelo H1). El constructor le pide al Comité Comunitario de Agua que envíe a la Dirección de Agua Potable del ayuntamiento la solicitud de una constancia de factibilidad de agua potable para poder dotar con agua a su fraccionamiento. El Comité responde negando la constancia de factibilidad argumentando que la zona donde se pretende construir el fraccionamiento sufre escasez de agua y los habitantes la reciben por tandeo, dos veces a la semana durante dos horas. Para el Comité no es posible otorgarle el servicio de agua potable al fraccionamiento sin poner en “riesgo el acceso mínimo y básico al agua de quienes por muchos años han vivido en esta zona.”

El constructor argumenta en el amparo que no es el Comité de Agua Potable sino la Dirección de Agua Potable del ayuntamiento la autoridad competente para emitir la constancia de factibilidad. El particular también alega que no existe ninguna norma que otorgue competencias legales a la Asamblea para elegir a los miembros del Comité y decidir el tema del agua potable porque los usos y costumbres no tienen sustento jurídico y, por tanto, los comités actúan al margen de la ley.

Lo novedoso de la sentencia es que considera que los comités nombrados por usos y costumbres son autoridades porque en la Constitución del estado se establece que Tlaxcala es una entidad pluricultural y los usos y costumbres no solamente se aplican para el sistema electoral sino que son parte del sistema jurídico de la entidad federativa. También explica que, si bien la Constitución establece que el municipio está obligado a otorgar el servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado, este servicio se puede prestar de modo coordinado con las presidencias de comunidad y los comités o comisiones para el suministro de agua potable.

Asimismo, en la Ley Municipal y en la Ley de Agua se señala que los comités o comisiones de agua son organismos públicos descentralizados y tienen todas las competencias como autoridad para decidir sobre asuntos relacionados con el agua. Los comités también son organismos de participación y colaboración ciudadana, por lo que “resulta evidente que las determinaciones relacionadas con la elección de sus integrantes, son tomadas por los vecinos de la comunidad que sean usuarios del servicio, lo que únicamente puede realizarse por asambleas”.

De acuerdo con lo anterior, en la sentencia se le comunica al constructor que la autoridad competente para otorgarle la constancia de factibilidad de agua potable es el Comité de Agua Potable de la comunidad Santa María Atlihuetzian y no la Dirección de Agua Potable del ayuntamiento.

La sentencia también evidencia los vicios o engaños que los constructores de viviendas realizan para obtener los permisos para sus fraccionamientos. En este caso, el constructor argumenta que el municipio le había otorgado el permiso para la barda perimetral y el Comité de Agua Potable había hecho un contrato para la prestación de servicio de agua potable tipo residencial y, por ese motivo, no le podían negar la constancia de factibilidad de agua. El juez le replica que esos permisos se otorgaron para una vivienda unifamiliar debido a las características del terreno (uso agrícola) y no para 10 casas–habitación

El juez deja claro que los comités o comisiones de agua tienen como objetivo “garantizar a toda la población de la comunidad el servicio de suministro de agua potable y alcantarillado, ante el problema de escasez de agua que se enfrenta, en una zona agrícola” y que por tanto es válido que el Comité se niegue a dar la constancia. El juez da la razón al Comité porque otorgar la constancia pondría en riesgo la capacidad hídrica de esa zona y “el abastecimiento mínimo suficiente para los actuales pobladores, de una red de por sí escasa que sólo tiene servicio de forma discontinua y algunos días a la semana.”

Esta resolución es una victoria para los comités o comisiones Comunitarias del Agua en Tlaxcala, primero, porque al reconocer que son un organismo descentralizado del municipio, contribuye a poner en la agenda pública cómo deben participar en las designaciones y el ejercicio público de los presupuestos anuales designados para la prestación de servicio del agua potable. Además, es un triunfo porque protege a los comités ante los constantes abusos del negocio inmobiliario que suele utilizar la ley para construir sus fraccionamientos, incluso en zonas de escasez de agua.

En cualquier caso, se debe tomar en cuenta que en Tlaxcala existen también comités comunitarios indígenas cuya existencia y fundamento legal se basa en el artículo 2° de la Constitución federal, en interpretación conforme con el Convenio 169 de la OIT y la Observación General número 15 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.

*Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

**Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.