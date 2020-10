Convoca Víctor Castro a hacer un frente para remover del cargo al ombudsperson

El diputado petista, Víctor Castro López convocó a los integrantes de la LXIII Legislatura local a “hacer un frente” para remover del cargo al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, con el argumento de que realmente cambien las cosas en la defensa de las garantías de la población tlaxcalteca.

De paso, dijo que el titular de la CEDH parece más padrote que presidente del organismo.

Esta propuesta la hizo Castro López en asuntos generales de la sesión ordinaria del Congreso de este martes, después de que las diputadas Laura Yamili Flores Lozano (PRD) y Leticia Hernández Pérez (PAN) cuestionaron el trabajo realizado por la morenista Ana Bertha Mastranzo Corona como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, pues dijeron se preocupa más por los infiltrados en la lucha feminista, pero se mantiene callada ante los feminicidios, el matrimonio igualitario y la desaparición de fideicomisos de atención a víctimas y defensoría de periodistas, entre otros rubros.

Como se ha convertido en una costumbre, la confrontación verbal entre diputados tuvo su origen en la intervención del diputado panista Omar Milton López Avendaño, en el punto de asuntos generales, quien profirió una serie de críticas al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Cuarta Transformación.

Tras escuchar la intervención de Ana Bertha Mastranzo en defensa de López Obrador y los señalamientos de las diputadas del PRD y PAN a aquella, Víctor Castro subió a la tribuna para hacer la observación de que los legisladores se han abocado más a hablar de temas federales y “yo creo que es momento de que los diputados tlaxcaltecas de la LXIII Legislatura dejemos que los diputados federales se hagan bolas, ahorita tocaron un asunto muy importante que fue lo de derechos humanos. Y hoy les puedo compartir la idea de hacer un frente los 25 diputados que de veras quieran y removemos a la persona que está de Derechos Humanos, que en lugar de parecer presidente, parece padrote”.

Agregó: “si queremos que realmente cambiemos las cosas, vamos a dedicarnos aquí, a Tlaxcala, aquí está el punto, aquí está la cancha de fútbol, dejemos ya lo federal allá, acá hay muchas cosas que están pasando en el estado y seguimos con la batalla que está en lo federal”.

Expuso que si realmente hay un compromiso de querer cambiar las cosas, “yo apoyo a las compañeras y cambiemos al que está de Derechos Humanos, que es lo más justo que se merece, porque es una persona que no atiende. Vamos a dar la remoción, que realmente se vean las cosas. Tenemos un problema grave de asesinatos en el estado, parece, con todo respeto, que es el vecino de Puebla el que nos está pasando todos los muertos y no decimos nada, vamos a echarle ganas a eso, vamos a empezar a trabajar con el procurador (General de Justicia del Estado, José Antonio Aquiáhuatl) y comentarle qué necesita, qué está pasando, pero aquí en la cancha en donde estamos, la cancha es de los Coyotes de Tlaxcala, dejemos allá, porque nos vamos a estar enfrentando y no vamos a lograr anda. Si en lugar de ayudar a los tlaxcaltecas, nos van a decir que ya están hasta el full con lo mismo, quién se va a comprometer ahorita a que removamos al de Derechos Humanos. Yo nada más les digo, humildemente, levanten la mano los que estarían de acuerdo que lo haríamos, allá está, si lo vamos a remover, yo sí voto”.

En un inicio, el panista López Avendaño criticó la intención de López Obrador de desaparecer los fideicomisos, la consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes de México, el no pago de los premios de la rifa del avión presidencial, la quiniela del mandatario para los play offs de béisbol y además recordó que quedan 24 días a todos los funcionarios de la Cuarta Transformación para renunciar a sus cargos si buscan un cargo de elección popular.

Incluso, dijo que hizo llegar un machote a las oficinas de sus compañeros diputados para que presenten su licencia al cargo. Luego habló de la voz que están levantando las mujeres por los feminicidios, tema en el que en Tlaxcala todavía hay deuda para reconocer este delito por parte de las autoridades y remató con la manifestación de más de 180 mil mexicanos en el zócalo de la Ciudad de México en contra del presidente López Obrador.

En esta ocasión fue la diputada Ana Bertha Mastranzo la que subió a la tribuna para responder a estas críticas, ya que en sesiones anteriores había sido el diputado Víctor Báez López.

“Lo que quiero realzar ante esta tribuna es lo que ha hecho la oposición, únicamente denostar, únicamente mal informar y hacer que en este pueblo de México en lo general haya polarización, que eso es precisamente lo que no debe ser y no es posible”, expuso de entrada la morenista.

Ahondó: “Vemos a los grupos de feministas luchando por causas que nos benefician, sí, a todas las mujeres y se aplaude, pero dentro de ello hay infiltrados, no acuso exactamente a las feministas, sino a esos infiltrados que provocan tanta violencia. Si las feministas solicitan respeto, solicitan respeto a sus derechos, cómo ellas pueden agredir a mujeres, eso no es posible, eso no debe tolerarse”.

Mencionó también a quienes representan a FRENAAA, de quienes dijo que tienen derecho a manifestarse, “pero qué es lo que ellos solicitan, qué es lo que ellos piden; no tienen en sí una propuesta, lo único que quieren es desestabilizar, confrontación, más no soluciones, no tienen una propuesta como tal”.

Enseguida, citó la inversión de 240 millones de pesos para cinco proyectos en el municipio de Tlaxcala y destacó los logros de los programas sociales del gobierno federal, producto de una política que ha sido “aplaudida por todos nosotros… primero los pobres y en apoyo a los pobres”.

Ante ello, la legisladora Laura Yamili Fores Lozano pidió el uso de la voz y expresó que “he escuchado con atención los comentarios que se han venido diciendo en estas últimas sesiones. Hoy decidí tomar este micrófono porque escuché claramente a la diputada Mastranzo muy preocupada por las manifestaciones y por los infiltrados de la lucha feminista. Entonces me surgió una duda, por qué la Comisión de Derechos Humanos del Congreso está tan callada ante los problemas del movimiento feminista, ante los feminicidios, ante lo que está ocurriendo en Tlaxcala como la violación de derechos humanos, pero sí le preocupan los infiltrados en una marcha, le preocupa que vayan a rayar monumentos”.

Luego, enfatizó: “Diputada, yo te invito a involucrarte, se votó la Ley Olimpia y no tuvimos a la diputada de Derechos Humanos votándola, se está buscando el matrimonio igualitario y tenemos a la diputada de Derechos Humanos bloqueándolo, entonces no sé si estés en el lugar correcto diputada, presidiendo una comisión tan importante, pero lo que yo te pido y te exhorto, en lugar de preocuparnos por lo que se raya y por lo que se rompe, nos preocupemos por los derechos que se están violentando, nos preocupemos por las razones por las que las feministas están saliendo a marchar, nos preocupemos por las razones por las que en Tlaxcala hasta la fecha y ya lo dijo la Corte, el matrimonio igualitario no está aprobado, esos derechos de las minorías son los que te deberían estar preocupando diputada”.

Por su lado, la panista Leticia Hernández Pérez mencionó que es importante resaltar, “exactamente como lo decía la compañera Laura, tenemos una presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en este Congreso que no se pronuncia” ni fija postura en torno a los recortes de recursos para atención a víctimas o sobre la pretensión de desaparecer los fideicomiso

“No vemos también una postura, una defensa, en la defensoría de derechos humanos, en esos fideicomisos, en defensoría de periodistas que hoy veremos es un hecho que se van a eliminar”, entonces dónde queda la frase de “primero los pobres cuando son primero los pobres los que va a padecer los recortes de estos fideicomisos… es un atentado en contra del desarrollo y del progreso de México”, abundó.

Hernández Pérez también hizo la misma invitación a Mastranzo Corona: “compañera, involúcrate en tantos problemas que hay en el estado, no se trata de aplaudirle al presidente de la República, México está cansado de los caudillos y de los líderes que se dicen tener la popularidad del pueblo y que primero los pobres, pero es el primero en desaparecer apoyos importantes, recursos importantes para este rubro. Ni se diga de las feministas, me queda claro que no lo eres, es una vergüenza que siendo mujer, no defiendas a las mujeres, 11 asesinatos al día y siguen aumentado, violencia hacia las mujeres en todos los aspectos y que subas acá a defender a un presidente al que hemos visto que no le interesan las mujeres”, puntualizó.