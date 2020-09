Víctor Báez tilda de traidor a Milton López y lo señala de no tener calidad moral para criticar

Las críticas vertidas por el diputado panista, Omar Milton López Avendaño, a la pretensión del jefe del Poder Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, de enjuiciar a ex presidentes de México, encontró respuesta inmediata por parte del legislador morenista, Víctor Manuel Báez López, quien lo tildó de “vocero”, “traidor” y de no tener calidad moral para subir a la tribuna del Congreso local a hacer señalamientos.

En asuntos generales de la sesión ordinaria de este martes, López Avendaño enlistó una serie de hechos para criticar al gobierno de la Cuarta Transformación, como la denuncia de homicidio presentada por niños con cáncer contra el presidente López Obrador y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo; la construcción de la refinería de Dos Bocas “bajo el agua” y la organización de la elección de la dirigencia de Morena por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), cuando este organismo ha sido cuestionado por el mandatario federal.

El panista abonó a los señalamientos contra el gobierno federal el “fiasco” que resultó la rifa o no rifa del avión presidencial, las 650 firmas de intelectuales y escritores que defienden la libre expresión y el “discurso bananero” de López Obrador al pedir 1.8 millones de firmas para llevar a un juicio a ex presidentes. “¡Vaya!, ahora necesitamos consultas para aplicar la ley en este país… los que nos consideramos constitucionalistas debemos entender que este país no funciona a través de consultas para aplica la ley”.

Tras citar que no se reunieron las 1.8 millones de firmas, dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene el gran reto de liberarse del poder que ejerce el presidente hacia otras poderes. “Ojalá la SCJN establezca que es ilegal la aplicación de esta consulta”.

Luego, criticó a López Obrador por querer enjuiciar a los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña cuando en su gobierno se han cometido acciones similares o peores por las que pretende esta acción y enumeró a personajes como Manuel Bartlett, Ana Gabriela Guevara, Zoé Robledo y Pío López Obrador, a quienes dijo que los protege.

“En resumen, el presidente dice que el pueblo debe decidir en una consulta si enjuician a los ex presidentes. El pueblo no se mostró interesado, el presidente dice que él no quiere meter a la cárcel a los ex presidentes, pero de todas maneras solicita la consulta y el mismo día que la socita, Morena presenta ante el Congreso una iniciativa a la Ley de Amnistía para los ex presidentes para poder blindar la consulta. No entiendo lo que se propone Morena y esto es un reflejo lo que está haciendo Morena en este país. Nadie sabe hacia dónde camina”.

Por ello, pidió que en este país, “en donde la Carta Magna es lo que conlleva a la aplicación de la ley, se aplique. Si hay pruebas de corrupción, si hay pruebas para poder enjuiciar a los ex presidentes, no se necesita realizar una consulta, se necesita que se presenten pruebas y se aplique la ley”.

En respuesta, Víctor Báez expuso que Milton López cada vez que hace uso de la tribuna engrandece más a “nuestro presidente y engrandece más a nuestro partido. Sirve de vocero, es un excelente vocero; mientras Morena sube, su partido baja; puede usted subir todas las sesiones porque eso nos llena de satisfacción, porque sabemos que les duele algo y les duele mucho, muchísimo”.

“Yo nada más le voy a decir una cosa, sin entrar en tantos rollos, usted habló de la Carta Magna, yo quiero decirle que usted no tiene la calidad moral de subir a esta tribuna a descalificar, por la simple y sencilla razón que usted fue el principal traidor de este Congreso por haber vulnerado y violentado lo que establece la Constitución; usted violentó su protesta que hizo en este recinto de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, y públicamente usted hizo lo contrario”.

Tras insistir que López Avendaño no tiene calidad moral para “venir a hablar acá de muchas cosas, lo único que le puedo decir es que los preocupados son ustedes y mientras suba y siga subiendo a esa tribuna, nos dará mucho gusto porque seguiremos avanzando, ahí están las encuestas, tenemos a un presidente que tiene la mejor calificación de la historia, más del 60 por ciento y sigue subiendo y los comentarios que usted hace o hacen las personas que no comulgan con esta administración, lo único que hace es fortalecernos. Como lo diría don Quijote: mientras los perros ladren, es que llevamos el rumbo”.