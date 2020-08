Víctimas de trata se pierden en el anonimato y cementerio clandestino, por impunidad y complicidad: Manúa

“Mi esposo era un policía que me recogió de 13 años, cuando no tenía dónde ni con quien quedarme; tenía siete meses de embarazo cuando tocaron a la puerta, unos hombres traían a mi esposo y allí lo mataron, casi me cae encima, salí corriendo por la puerta de atrás, aunque me iba ellos siempre me encontraban. Hasta que cumplí los 18 ya no paré y crucé las fronteras. Lo que aprendí es cómo se vive de este negocio y yo quiero sacar adelante a mi bebé”, relata una mujer de 22 años, prostituida y ligada al narcotráfico.

“Oiga usté, me decía una hondureña de 22 años, no podría nunca haber imaginado lo que son capaces de hacer con una mujer y mucho menos con una niña, creo que no tenía ni siquiera cuatro años, era apenas un poco más grandecita que la mía, no se me olvidan sus gritos, hasta que ellos se fueron, ella allí quedó muerta”.

“Su novio es el jefe de la policía, llega a cualquier hora, la ve en el trabajo o la casa, mientras el chofer espera en la puerta o en la camioneta, me decía una menor salvadoreña prostituida en la región”.

Un joven centroamericano residente temporal cuenta: “El patrón me dijo una vez que entráramos a comer algo, allí había varias muchachas, usó una en medio de todos, luego me preguntó si yo quería…él dijo, esto es de hombres; esa muchacha era de Honduras y tenía 14 años, yo sentí lástima”.

“En el aeropuerto me pidieron el pasaporte, me dijeron que era peligroso que lo llevara; no conozco a nadie, no sé hablar español, no sabía a quién pedirle ayuda, salí corriendo con mucho miedo y me quedé durmiendo dos días en la calle”, narró una mujer, 18 años, procedente de India.

Gloria Estela Manúa Valencia, coordinadora diocesana de Pastoral de la Movilidad Humana, Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, dio voz a estas víctimas durante su ponencia “A las mujeres y niñas se nos sigue imponiendo la cruz a través de la violencia y la trata con fines de explotación sexual”.

La religiosa participó en el foro “Orientaciones pastorales para la prevención de la trata de mujeres y niñas”, como parte de la V Jornada de prevención de esta problemática, organizada y convocada por organizaciones de la Iniciativa Popular y el Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.

En este conversatorio, transmitido a través de la red social Facebook, compartió su experiencia en torno a este ilícito desde la frontera chiapaneca, donde esta realidad la viven mujeres y niñas de diferentes edades y países, incluido México, y las cuales son “atropelladas en su dignidad… esclavizadas”, cuyos cuerpos son mercantilizados, mutilados y desaparecidos.

En lo que denominó “la barbarie del siglo”, las mujeres “son un grito sordo en las estadísticas de esta frontera humana que es la trata de personas”.

Puntualizó que ese “corredor estratégico” es lugar de tránsito, origen y destino de movimientos migratorios, donde los derechos humanos son arrebatados ante una negligencia política “y el deslave de la impunidad y la esperanza”.

En esta crisis sanitaria por el Covid-19, que ha impuesto el distanciamiento social y el cierre de fronteras y que al mismo tiempo ahonda la crisis económica, se han destacado las graves condiciones que también está ocasionando en el tráfico, narcotráfico y en la trata de personas, por lo que el sistema “patriarcal e inhumano” ha mostrado que ninguna norma ni virus se opone como límite al “mercado criminal de seres humanos”, así como incrementar la oferta y la demanda. “Ha sido una grandiosa oportunidad”, expuso.

La tragedia que acontece en bares, cantinas y comedores que pululan en este triple corredor migratorio de la región maya, donde niñas, adolescentes y mujeres centroamericanas que no alcanzan los 30 años de edad, son –apuntó– ofrecidas junto con jovencitas de las comunidades indígenas y campesinas de Chiapas con vidas precarias.

“Son violentadas y revictimizadas decenas de veces cada día. Se trata de una cadena soportada, en muchos casos, como costos del viaje, como sobrevivencia o como responsabilidad de enviar dinero para que sus hijos en sus lugares de origen puedan comer. Pobreza, necesidad, agresiones, engaño y drama es lo que acogemos y escuchamos”.

En este corredor también se ve pasar a mujeres de Colombia, Venezuela, Haití, Cuba y extracontinentales. Realzó que los ministerios públicos, agentes de seguridad y del Instituto Nacional de Migración (INM) están más enterados dónde se encuentran las víctimas, pues son llevadas a la montaña o a viviendas con familias a cargo de ellas, “donde son pasadas a traer y las llevan quizá a campamentos”, citó.

“A esta imagen de la mujer rota por la violencia sexual, el tráfico, el narcotráfico y la trata, junto a la complicidad institucional de personas vinculadas, se cruza la de la ruta del secuestro en la que se le somete sin importar su edad ni condición”.

Un joven mexicano, sobreviviente de secuestro contó que en el lugar al que a él lo llevaron también había bebés, niñas, jovencitas y hasta mujeres embarazadas, añadió.

Son muchas las que a causa de la indiferencia o complicidad, se pierden en el anonimato y cementerio clandestino en el que se ha convertido este país, al sur y norte, compartiendo “las vidas mutiladas y masacradas, sin visa, no hay ninguna estadística que hable de los cadáveres en el desierto o en el río u otras zonas de cruce, donde cuerpos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes “están siendo usados para transportar la droga y este resulta ser su último viaje, no cuentan”, reprochó.

Si el Estado reacciona, lo hace tarde y de manera negligente, ineficaz y con complicidad. “La corrupción e impunidad engrosan la clandestinidad y sus bolsillos”.

Preguntó: “¿Existirá en México un lugar seguro para que las niñas vivan?”. Acentuó que el país tiene una deuda con más de 11 mil menores reportados como desaparecidos y “tampoco los está buscando”.

Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Local –dijo–, muestra estadísticas indicativas: la Ciudad de México, Jalisco y Chihuahua reportan más casos de trata, además de Puebla, Tlaxcala, Tijuana y Baja California como lugares de destino. “Considero que no hay un lugar exento en este momento, sobre todo las fronteras y lugares con altos índices de presencia de narcotráfico, son focos rojos de alta peligrosidad, vinculados a este crimen de trata de personas… es impostergable eliminar esta pandemia”.

Llama obispo a hombres a examen de conciencia sobre su implicación

Esta “realidad de violencia y explotación” que sufren las mujeres y niñas, “es un grito lanzado especialmente a los hombres”, aseveró Julio César Salcedo Aquino, obispo de Tlaxcala. Hizo una llamado a los varones para que hagan un examen de conciencia sobre su implicación en este problema, pues enfatizó que al violentarlas y obligarlas a prostituirse se atenta contra su dignidad.

Retomó palabras del papa Francisco, en el sentido de la presencia de víctimas de trata en las calles de las ciudades, es porque muchos varones jóvenes, de mediana edad y ancianos piden estos servicios y están dispuestos a pagar por su placer, por lo que se debe cortar la demanda para sanear el mercado.

Afirmó que este delito es una de las heridas más dolorosas del tiempo actual y una forma de esclavitud moderna, por lo que desde hace tiempo la diócesis de Tlaxcala ha contribuido a la prevención, “pero es necesario redoblar esfuerzos”.

Invitó a sacerdotes, a religiosos y religiosas, a movimientos parroquiales, a laicos y laicas a poner en práctica el Plan Diocesano de Pastoral, para hacer una iglesia a favor de la dignidad humana y la paz, con atención especial a las mujeres y “con la esperanza de que un día logremos erradicar la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en nuestra diócesis”.

Jaime Lainez Potisek, del Centro de Estudios Sociales y Culturales “Antonio de Montesinos” (CAM), desarrolló el tema “Los hombres bautizados estamos especialmente llamados a comprometernos en la erradicación de la violencia y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual”.

Conminó a los varones a asumir este gran reto y a responsabilizarse, pues colaboran en esta práctica ilícita cuando “culturalmente” elogian o premian “a quienes son verdaderos hombres porque conquistan, subyugan y mandan”; o a través del silencio, la complicidad y la omisión; al “ver y pasar de largo sin mirar, nos coludimos, y a veces de manera estructural a nivel político-jurídico porque no se sanciona, hay muchos vacíos”.

María Guadalupe García Vargas, de la Caridad Dominicana de la Presentación de la Santísima Virgen, expuso el tema de la “Ecología integral como marco de acción para la prevención de la violencia y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual”, pues los aspectos ambientales y sociales no pueden estar separados, ya que forman parte de un todo. Finalmente, destacó que la Pastoral de Derechos Humanos en Tlaxcala “se ha jugado la vida” al visibilizar y trabajar en la prevención de este delito.