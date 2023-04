Viable y sin visos de inconstitucionalidad la Ley Orgánica del TJA: Cortés

Tras congratularse de la aprobación de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, el presidente esta instancia, Elías Cortés Roa descartó que existan visos de inconstitucionalidad en esa nueva norma, en especial, respecto a la facultad que tendrán para que cada magistrado resuelva de manera individual asuntos en materia administrativa y fiscal, así como de responsabilidad patrimonial, sin necesidad de someterlo a la voluntad del pleno de ese órgano colegiado.

De hecho, el magistrado aseguró que este Tribunal ya operaba de esa forma, pues incluso, aseguró, que existe jurisprudencia al respecto de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que les permite atender y resolver asuntos de manera individual.

Y esta forma de resolver en lo individual no ha sido impugnada en ningún momento por los justiciables, se le cuestionó.

“No en lo absoluto. Hay una jurisprudencia emitida por la Corte, en un asunto similar de otra entidad federativa, en el sentido de que a efecto dar cumplimiento en la Ley general de responsabilidades, cada tribunal de las entidades federativas debe adaptarse a sus circunstancias para dar cumplimiento y con la expedición de esta Ley Orgánica, no se vulnera ningún derecho”, sostuvo mostrando conocimiento del fondo de este asunto observado por diputados en el proceso de validación.

Sin embargo, otro de los aspectos que también ha sido cuestionado en esta nueva norma es la ampliación al mandato de Cortés Roa como presidente de ese Tribunal hasta el día 14 del mes de enero del año 2025, cuando debería concluir ese encargo en septiembre del año 2024, aspecto que el beneficiario, de manera contraria, dijo desconocer de fondo.

“Todavía no tengo en ese tema, no tengo a detalle la exposición de motivos, porque solo vi la transmisión (de la sesión del pleno del Congreso local) de cómo se leyó el proyecto de Ley que fue aprobado, sin embargo, entiendo que es atendiendo la temporalidad fiscal, entonces lo que se pretende es arrancar con el presidente recién nombrado con el inicio del periodo fiscal, pero sería cuestión de analizarlo, porque apenas me estoy haciendo conocedor del contenido de esta norma pero veo con buenos ojos que ya tendremos una herramienta necesaria para tener una estructura orgánica vigente”, concluyó.