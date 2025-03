Viable ampliar presupuesto del ITE; falta definir monto y partidas a afectar: Zainos

Ante la solicitud de ampliación presupuestal que hizo el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) para organizar, realizar y calificar las elecciones extraordinarias de personas juzgadoras en la entidad, el Poder Legislativo ya alista la propuesta de modificación al decreto de presupuesto del año 2025, informó el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso, Bladimir Zainos Flores.

No obstante, admitió que la propuesta tendrá que ser consensuada con el Poder Ejecutivo, ya que entre ambas instancias deberán “plantear sobre las partidas que resultarían menos gravosas que se pudieran afectar”.

Abundó que la propuesta que presente la Comisión de Finanzas y Fiscalización, tendrá que ser avalada por el pleno del Poder Legislativo, por lo que en próximas fechas realizarán los “planteamientos correspondientes con la Secretaría de Finanzas (del gobierno del estado) porque de una u otra forma, ellos nos pueden sugerir dónde se puede afectar menos y dónde hay una mayor viabilidad y sería irresponsable de mi parte, en estos momentos, decirte algo que tenemos que platicar de forma profunda y principalmente que también ellos ya tienen algo detectado”.

En cuanto a la posibilidad de otorgar los 79 millones 788 mil 841 que solicitó el ITE para llevar a buen puerto la elección de magistrados de los tribunales Superior de Justicia del Estado (TSJE), de Conciliación y Arbitraje (TCA) y de Justicia Administrativa (TJA), así como de jueces del Poder Judicial, el diputado local dejó en claro en que es un tema que se tendrá que discutir al interior del Poder Legislativo.

No obstante, adelantó que será procedente otorgar una ampliación presupuestal al ITE para la organización del proceso electoral extraordinario, aunque no definió el monto, porque “solamente tenemos que analizar una, la viabilidad, dos, que esa viabilidad sea con responsabilidad del tema de manejo de los recursos, porque al final de cuentas es un proceso nuevo que de una otra forma no se había experimentado en este rubro en particular en el Poder Judicial, pero al final de cuentas, creo que sí hay viabilidad de que se haga la apertura en el tema de un mayor apoyo en el tema presupuestal”.

En cuanto a la solicitud de ampliación presupuestal, por el orden de los 16 millones de pesos, que solicitó el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), para hacer frente a la elección extraordinaria del próximo 1 de junio, Zainos Flores dijo desconocer, de manera formal sobre el tema, pues “no tengo el contexto, porque lo que sé es por los medios de comunicación que han informado de que hay una segunda solicitud”.