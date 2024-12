Verónica Serrano, del plantel 09 de Tlaxco, gana la final de Talentos COBAT 2024

Este martes se llevó a cabo la final del concurso Talentos COBAT 2024, donde Verónica Serrano, del plantel 09 de Tlaxco, se coronó como la ganadora del primer lugar. El segundo puesto fue para Roberto Carlos Díaz, del plantel 02 de Huamantla, y el tercer lugar lo obtuvo Lidia Carolina Franco, del plantel 11 de Panotla.

- Anuncio -

Durante la ceremonia, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, destacó: “Créanme que he gozado todas estas etapas como no se imaginan, he estado muy al pendiente de los videos de la actuación de muchos que hoy no están en la final pero que también hicieron un gran esfuerzo, y que todos los participantes para mí hoy son ganadores”.

Además, añadió que Tlaxcala tiene grandes oportunidades para los jóvenes: “Somos el único estado con una licenciatura en Bellas Artes y un Instituto del Conservatorio Nacional de Música. Estamos creando oportunidades para que nuestros jóvenes no solo se formen, sino que brillen en el ámbito artístico y cultural”.

El director general del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (COBAT), José Alonso Trujillo Domínguez, destacó la importancia de este tipo de eventos para el desarrollo integral de los estudiantes. “Los sueños se pueden hacer realidad, pero requieren un gran trabajo. Hoy celebramos el talento de las y los tlaxcaltecas, y no me canso de repetir que somos una gran familia. Este concurso es muestra de que nuestros jóvenes tienen un futuro prometedor”, expresó.

- Advertisement -

Puedes ver:Celebra COBAT semifinal de concurso de talentos

El concurso contó con la participación de más de 200 estudiantes de los diferentes planteles del COBAT. De ellos, 40 lograron llegar a las semifinales, y solo 10 fueron seleccionados para competir en la gran final, que se realizó en el Centro Cultural Universitario (CCU) de la la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx).

Homero Meneses Hernández, secretario de Educación Pública de Tlaxcala, también dirigió unas palabras a los participantes, enfatizando la importancia de la educación y el arte en la formación de los jóvenes. “La labor de la educación no solamente es enseñar, es también formar el talento y me parece que este evento busca con mucha precisión el talento, el desarrollo integral de se entiende a través del arte a través de la cultura a través de pararse en un escenario, a través de contagiar las emociones”, afirmó.

- Advertisement -

El certamen no solo buscó premiar el talento artístico, sino también fomentar la unidad y el trabajo en equipo entre los planteles del sistema COBAT. La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, elogió la dedicación de los jóvenes participantes y los motivó a seguir trabajando por sus sueños.

Cuéllar Cisneros también destacó los avances en materia educativa en el estado, mencionando que Tlaxcala es el único estado con una licenciatura en Bellas Artes y un Instituto del Conservatorio Nacional de Música. “Estamos creando oportunidades para que nuestros jóvenes no solo se formen, sino que brillen en el ámbito artístico y cultural”, añadió.

Tal vez te interese:Han sido formados casi 13 mil jóvenes estudiantes en el Plantel 11 del Cobat de Panotla, durante cuatro décadas: Arciniega

Los estudiantes finalistas mostraron su talento en el canto y al final de sus presentaciones manifestaron decirse emocionados, nerviosos y agradecidos. El evento cerró con la premiación de los ganadores, que podrán continuar con su formación artística gracias a este concurso.