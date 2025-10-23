Ver resplandecer a la Basílica de Ocotlán es renovar la esperanza y unidad de las familias: Alfonso Sánchez

Jueves, octubre 23, 2025
Al presenciar el encendido de la nueva iluminación arquitectónica de la Basílica de Ocotlán, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García destacó el profundo significado de ver resplandecer nuevamente este santuario, símbolo de fe, esperanza y unidad para las familias tlaxcaltecas y un punto de atracción de turismo.

En ese sentido, subrayó que la renovación de su luz embellece uno de los recintos más representativos del patrimonio espiritual y arquitectónico de la capital, además fortalece la identidad y el orgullo de quienes viven y aman a Tlaxcala. Asimismo, dijo, potencia la presencia de visitantes nacionales y extranjeros.

En su mensaje, el edil capitalino agradeció el respaldo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para que la capital luzca en todo su esplendor, especialmente en el marco de los 500 años de la fundación de la ciudad, y reconoció su compromiso con el desarrollo turístico, cultural y social de Tlaxcala.

“Este santuario, hoy iluminado, es reflejo del trabajo conjunto y del amor que sentimos por nuestra tierra. Tlaxcala brilla porque su gente también lo hace”, expresó el alcalde.

Por su parte, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros destacó la importancia de trabajar en unidad y reiteró que la Basílica, reconocida por el INAH como patrimonio de México, es el corazón espiritual de miles de familias y una joya única de la arquitectura nacional que merece preservarse con orgullo y dedicación.

El proyecto de iluminación arquitectónica representa un paso más en la conservación del patrimonio histórico de Tlaxcala y en el fortalecimiento de su identidad. Además, la nueva iluminación realza la belleza del santuario y refleja el esfuerzo coordinado entre los distintos niveles de gobierno para mantener viva la historia, la fe y la cultura que distinguen a la capital.

Durante el evento estuvieron presentes la magistrada Fanny Margarita Amador Montes, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado; José Vicente de la Rosa Herrera, director del Centro INAH Tlaxcala; monseñor Julio César Salcedo Aquino, obispo de Tlaxcala; Elpidio Pérez Portillo, párroco de la Basílica de Nuestra Señora de Ocotlán; Rubén Hernández Tapia, secretario de Infraestructura; Fabricio Mena Rodríguez, secretario de Turismo, además de vecinas y vecinos de Ocotlán, quienes con emoción acompañaron este acto.

