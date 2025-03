Cuatro de los nueve cadáveres encontrados en un vehículo en Puebla serían de jóvenes de Tlaxcala

Fuentes cercanas a la investigación sobre la desaparición de nueve personas en Oaxaca de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), revelaron que por lo menos cuatro de los nueve cadáveres encontrados sobre la carretera Cuacnopalan–Oaxaca, a la altura del municipio poblano de San José Miahuatlán, habrían sido identificados y se trataría de jóvenes originarios de Tlaxcala.

En tanto, el titular de la Secretaría de Gobierno (Segob) de Tlaxcala, Luis Antonio Ramírez Hernández aseguró que no son nueve las personas de origen tlaxcalteca desaparecidas en Oaxaca, pero sí afirmó que en esa entidad se iniciaron cuatro carpetas de investigación por esa situación y un mecanismo de búsqueda, por lo que hasta ahora son cinco casos.

Los nueve jóvenes desaparecidos son Brenda Mariel, de 19 años de edad; Noemí Yamileth, de 28 años; Raúl Emmanuel, de 28 años; Angie Lizeth, de 29 años; Jaqueline Ailet, de 23 años; Lesly, de 21 años; Rubén Antonio, de 22 años; Armando Evaristo, de 22 años y Guillermo, de 29 años.

Por la mañana, en entrevista colectiva, Luis Antonio Ramírez aseveró que la Segob ha establecido colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), la cual a su vez tiene la representación y coordinación con las de Oaxaca (donde fueron vistas esas personas por última vez) y Puebla.

Dijo que se tiene conocimiento de que en la Fiscalía de Oaxaca hay cuatro carpetas de investigación de personas desaparecidas, de quienes hay un mecanismo de búsqueda activado desde el 27 de febrero pasado, lo que permitirá coadyuvar en las investigaciones y en el seguimiento.

Pero también hay un mecanismo de la Comisión de Búsqueda de Oaxaca, que ese es el quinto caso, el cual “de igual manera se está verificando en coordinación con la información que se remitió, tanto en las cuatro carpetas de investigación como en el boletín de búsqueda, para confirmar o verificar”.

Precisó que el hallazgo (de cuerpos sin vida al interior de un vehículo sobre la supercarretera Oaxaca–Cuacnopalan) fue en el estado de Puebla, por lo que las investigaciones continúan, y sostuvo que por esta razón desde el domingo hubo contacto con todas las autoridades de esa entidad.

Sin embargo, hasta el momento no han concluido las pruebas periciales para poder confirmar la identidad de las personas, “es por ello que no puedo arrojar mayor información al respecto, lo que sí puedo señalar es que estamos en coordinación”.

Agregó que una de las familias, al consultar en redes sociales esta información, se acercó el domingo a la FGJE y se le proporcionó el acompañamiento del Grupo Interdisciplinario con apoyo psicológico y jurídico, y se le canalizó a la Fiscalía General de Puebla, donde se mantiene el mecanismo relativo a este caso.

“Hasta el momento esta es la única información oficial que yo puedo otorgarles en razón también a la secrecía de las investigaciones y en razón a que corresponde a las fiscalías, principalmente del estado de Puebla, concluir con los temas periciales para la identificación de estas personas”, recalcó.

Mencionó que las cinco desapariciones denunciadas implican el cruce de datos con los hallazgos para corroborar si se trata de las mismas personas, y de estar relacionados inmediatamente se realizan pruebas periciales que pueden ser hasta de ADN con familiares, pero “esta parte aún no llega y, por lo tanto, no podemos confirmar que sean estos jóvenes”.

Sobre las publicaciones que circulan en redes sociales y en algunos medios digitales, respondió que no son nueve las personas tlaxcaltecas desaparecidas en Oaxaca, sino “en realidad son nueve cuerpos que aparentemente, sin confirmación de la Fiscalía, aparecieron en este vehículo que se halló en la carretera, pero esta no es una información oficial”.

Reiteró que hasta en tanto no concluyan las indagaciones y haya resultados, “nosotros no podemos asegurar el hecho, ya que no nos corresponde como estado”, de ahí que subrayó que por el momento son cinco desapariciones y “si estuvieran involucradas más personas, por supuesto ampliaremos el mecanismo de colaboración”, porque pudiera ser que no haya denuncia ni boletín de búsqueda, y si hubiera la posibilidad de que fueran ciudadanos tlaxcaltecas, “estaremos en coordinación”.

Añadió que con base en datos de la Fiscalía de Puebla, de las cuatro carpetas de investigación iniciadas, tres corresponden a mujeres y una a un varón; mientras que el boletín de búsqueda es de otra mujer. “Por la secrecía de las personas yo no puedo arrojar ningún nombre o dato… hasta ahorita se están analizando en conjunto con los datos del Banco Nacional”, enfatizó.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que recibió dos denuncias por la No Localización de cuatro personas originarias del estado de Tlaxcala, quienes fueron vistas por última vez en la región de la Costa y, de las cuales, ya fue posible dar con el paradero de una de ellas.

Los casos quedaron a cargo de la Unidad de Personas No Localizadas (DNOL) y la Unidad de Búsqueda de Personas desaparecidas de la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y la Sociedad, con el apoyo de la Vicefiscalía Regional de la Costa y la Agencia Estatal de Investigaciones, implementaron las acciones necesarias para localizar a las víctimas.

De acuerdo con las denuncias recibidas, Angie Lizeth y Brenda Mariel fueron vistas por última vez el 27 de febrero de 2025, en Santa María Huatulco. Viajaban a bordo de un vehículo Ford Fiesta de 2016, con placas de circulación del estado de Yucatán.

Gracias a la intervención oportuna y la inmediata activación de protocolos de búsqueda, fue posible dar con el paradero con vida de Brenda Mariel, quien fue localizada en el estado de Puebla.

En tanto que Raúl Emmanuel González Lozano y Noemí Yamileth López Moratilla fueron vistos por última vez el 28 de febrero de 2025, en la playa de Zipolite, en San Pedro Pochutla.

La Fiscalía de Oaxaca cuenta con equipos especializados de búsqueda enfocados en labores de rastreo basados en trabajos de multidisciplinarios y de análisis de contexto, además de establecer los canales de colaboración interinstitucional para agotar los recursos que permitan dar con el paradero de las víctimas.

A su vez, fuentes cercanas a la investigación de la Fiscalía de Puebla revelaron que por lo menos cuatro de los nueve cadáveres encontrados sobre la carretera Cuacnopalan–Oaxaca, a la altura del municipio poblano de San José Miahuatlán, habrían sido identificados.

Las víctimas habrían sido identificadas como Jaqueline Ailet N., Lesli N., Angie Lizeth N. y Raúl Emmanuel N., quiénes serían originarios de Tlaxcala, y quienes fueron reportados como desaparecidos tras acudir a Zipolite y Huatulco, a finales del mes pasado.

Hasta la tarde de este lunes, las autoridades guardaban un extremo sigilo sobre la indagatoria del caso, sin embargo, el fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla confirmó a medios de comunicación de aquella entidad que una de las líneas de investigación tiene que ver con el asesinato de José Alfredo Lavariega Canseco, un presunto líder criminal conocido como “Jocha”.

El funcionario oaxaqueño reiteró que la investigación está a cargo de la FGE de Puebla debido a que los cuerpos fueron hallados en territorio poblano.

El fiscal dijo que en Puebla se llevan a cabo las investigaciones para determinar la identidad de las víctimas, cuyos cadáveres fueron hallados desarticulados.

En tanto, confirmó que una de las cuatro personas reportadas como desaparecidas ante la Fiscalía de Oaxaca, de nombre Brenda Mariel, fue hallada con vida en una carretera de Puebla.