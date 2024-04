Vamos a recuperar la grandeza de Tlaxcala y terminar con esta terrible historia: Ávalos

La candidata al Senado de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Anabell Ávalos Zempoalteca afirmó que la sociedad tiene miedo de que el estado y el país siga el camino del retroceso, y ese sentimiento, lo harán sentir el próximo 2 de junio, cuando “le pondrán fin a esta terrible historia, con su voto. Los candidatos de este alianza vamos a ganar en todo Tlaxcala”.

Enfatizó que no será ni es dispendio ni el uso clientelar de programas sociales como los candidatos del oficialismo y aliados, podrán hacerse del triunfo, ya que los electorales “me han confiado que si bien hay presiones, hay acciones para comprar y manipular el voto, no cederán, porque quieren un Tlaxcala con mejores condiciones y no lo que están padeciendo”.

En entrevista, tras la visita del líder nacional del PRI a Tlaxcala, Alejandro Moreno Cárdenas, quien estuvo acompañado de la ex gobernadora Beatriz Paredes Rangel, Ávalos Zempoalteca aseguró que pese a la elección del Estado que se vive en Tlaxcala, la sociedad “ya puso en la balanza qué es lo que quiere, y eso está en juego, el futuro de las familias, de miles de personas, de niños y niñas que necesitan medicamentos, que necesitan empleo, que requieren paz y seguridad, que quieren un gobierno de resultados no de abusos ni ocurrencias”.

🪖👮‍♀️#Capacitación y recursos a cuerpos policíacos, en lugar de militarizar la seguridad pública, plantea Rojas Bretónhttps://t.co/kE2tp6jyA2 — La Jornada Tlaxcala (@JOrienteTlax) April 28, 2024

- Advertisement -

Abundó que por ello, su campaña ha sido de caminar y dialogar con la sociedad, “que también quiere ser escuchada, atendida y no que le cierren las puertas y le pongan murallas metálicas”, por lo que aseguró que con trabajo y propuesta “y con mi historia de resultados, vamos en ascenso y con firmeza para ganar la voluntad ciudadana”.

Además, ante el inicio de las campañas electorales locales, en la búsqueda de las diputaciones locales, ayuntamientos y presidencias de comunidad, la priista sostuvo que respaldará a todos los candidatos de la Coalición Fuerza y Corazón por México, con quienes “formamos un equipo sólido, de mujeres y hombres en la búsqueda de recuperar la grandeza de Tlaxcala”.

- Advertisement -

En esta contienda, la abanderada de la coalición PRI, PAN y PRD, sostuvo que habrá una evaluación a los “malos gobiernos de Morena”, que han generado “grandes daños a la población” en municipios, distritos y en el estado, de ahí que enfatizó que ganarán la mayoría en el Congreso del estado y en los municipios de entidad.

“Es el momento de frenar y acabar con esta terrible historia que estamos viviendo, en donde han priorizado los negocios personales, las concesiones, las privatizaciones, y en cambio, han descuidado la salud, la seguridad y el empleo. Todo eso lo vamos a cambiar este 2 de junio, porque vamos a recuperar la grandeza de Tlaxcala”, acotó.

También te recomendamos: Diputados no deben descuidar labor parlamentaria por activismo electoral: Temoltzin