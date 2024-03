“Vamos a dar la vida por la vida” en defensa del agua y territorio, aseveran integrantes del Consejo Regional Totonaco rumbo a la plenaria de la Anavi

“Ese miedo que nos meten, que nos van a matar, ¡pues que nos maten, vamos a dar la vida por la vida!” en defensa del agua y del territorio, aseveraron integrantes del Consejo Regional Totonaco Sierra Norte de Puebla.

Rumbo a la Cuarta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida (Anavi), a celebrarse los días 23 y 24 de este mes en La Magdalena Tlaltelulco, municipio de Tlaxcala, subrayaron que tienen ya “un buen de añitos luchando” por el vital líquido y cuerpos de agua en sus pueblos, pues han sido ejemplo de organización y protagonistas de diversas movilizaciones, como la emprendida en rechazo a la construcción de una hidroeléctrica en la entidad poblana.

Las comunidades afectadas con ese megaproyecto pertenecen a los municipios de Ahuacatlán, San Felipe Tepatlán y Tlapacoya, por lo que desde hace tiempo iniciaron la defensa del río Ajajalpan, incluida la vía legal, pues la empresa Walmart sería la principal beneficiada con esa obra.

Por ello, los integrantes del Consejo Regional Totonaco Sierra Norte de Puebla recordaron que han tenido que mantenerse en resistencia para evitar la afectación a sus territorios y a su entorno.

“Nos fuimos a defender cruzando nuestros cerros, cruzando ríos, hay muchas empresas en la Sierra Norte de Puebla pero no nos han metido ni un gol. ¡Sí se puede, sí se puede defender la vida!”, celebraron.

Al ser esta organización una de las convocantes y participantes a la Cuarta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, respondieron que a este encuentro asistirán “miles, millones de personas, porque para nosotros, para nuestra cultura totonaca, el agua es nuestra mamá y es papá, nos enseñaron a respetarla y a la vida. Vamos a ser un chingo”.

Remarcaron que siguen en pie de lucha, a pesar de “ese miedo que nos meten, que nos van a matar, ¡pues que nos maten, vamos a dar la vida por la vida!”.

A punto del llanto, uno de ellos, refirió que a esta defensa se suman las comunidades originarias. “Aquí -dijo el hombre adulto mayor- tengo a mis hermanas, a la familia, porque el agua no se vende, el agua no se vende; la tierra no se vende”.

A propósito de este tema, este 14 de marzo se conmemora el Día Internacional de Acción por los Ríos, el Agua y la Vida, con la finalidad de implementar mecanismos que ayuden a recuperar el estado natural de los cuerpos de agua.

En este sentido, los ríos son considerados parte esencial del equilibrio ecológico de este planeta, ya que permiten la regulación de los ecosistemas que los rodean,

Además de suministrar líquido dulce necesario para la supervivencia de animales y plantas, también llevan sedimentos y minerales que fertilizan sus laterales, lo cual permite la proliferación de todo tipo de flora.

Son indispensables para el desarrollo de las comunidades humanas, ya que, entre otras, una de sus aportaciones más importantes es la alimentación a través de la pesca.

“Desafortunadamente al tratar de aprovechar al máximo el beneficio de los ríos, el hombre ha potenciado mecanismos que han terminado por dañarlos y ponerlos en riesgo, dos ejemplos claros de esto es la construcción de represas y la contaminación”, indica el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).