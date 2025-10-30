Validan reformas al Fomtlax para elevar su eficiencia y operatividad

Los diputados locales aprobaron una serie de enmiendas al decreto que dio origen al Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax) con la finalidad de modernizar su operatividad, hacer más eficiente su funcionamiento y adecuarlo al lenguaje incluyente que hoy marca la legislación estatal.

- Anuncio -

Este jueves, los diputados avalaron una enésima iniciativa presentada y promovida por la titular del Ejecutivo local, Lorena Cuéllar Cisneros, por la que realizaron una actualización al marco normativo de ese organismo descentralizado dedicado al respaldo financiero de proyectos productivos, la promoción del empleo y el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en la entidad.

En el dictamen, justificaron las enmiendas de tipo jurídicas y administrativas, a través de las cuales, armonizaron el marco del Fomtlax con las reformas recientes a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal.

Te puede interesar: Propone reformas al Fomtlax para hacerlo más eficiente y con lenguaje incluyente

- Advertisement -

Para todo ello, crearon el artículo 4 Bis, que establece la integración del Consejo de Administración del Fomtlax, que estará presidido por la titular del Poder Ejecutivo, o la persona que designe, y contará con ocho vocalías encabezadas por las secretarías de Finanzas; Desarrollo Económico; Impulso Agropecuario; Turismo; Trabajo y Competitividad; Mujeres; Bienestar; y el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud.

A la par, la Secretaría de la Función Pública participará con voz, pero sin voto, para reforzar la supervisión de los recursos. Todos los cargos serán de carácter honorífico, es decir, sin percepción económica.

El Consejo se mantendrá como la máxima autoridad del Fondo y tendrá a su cargo la aprobación de presupuestos, lineamientos, estados financieros, reglamentos y políticas de financiamiento. Asimismo, se plantea que sesione de manera ordinaria dos veces al año y de forma extraordinaria cuando así se requiera.

- Advertisement -

También puedes leer: Celebra alcalde Alfonso Sánchez reunión con el titular de Fomtlax para impulsar acciones en favor de emprendedores

La reforma también redefinió el papel del Órgano de Control del Fomtlax, que deberá evaluar su desempeño financiero y social, revisar el uso de los recursos públicos y emitir estudios sobre la eficiencia y transparencia del gasto.

De paso, fortalecieron el papel de la Dirección General, cuyo titular será designado directamente por la gobernadora. Entre sus nuevas facultades se encuentra la de promover la capacitación del personal, coordinar la gestión de créditos, elaborar informes anuales y crear un banco de datos con perspectiva de género sobre los programas y beneficiarios del organismo.

Además, incorporaron la obligación de utilizar términos acordes con la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del estado de Tlaxcala, con un lenguaje incluyente.