Vacunarse provoca una sensación de tranquilidad y esperanza. Además, en un proceso que tarda 45 minutos. Las personas de 60 años y más, acostumbradas a realizar otras acciones personales, por ejemplo pagar el predial, afirman que este “es mucho más humano”.

A las 5:45 de la mañana del viernes hacen acto de presencia en el boulevard Mariano Sánchez. La cola llega hasta la entrada del estacionamiento de los salones de fiesta “Los Globos”. Comienza a aclarar y arrecia el frío. A las 7:17 los servidores de la nación hacen un recorrido pidiendo tener a la mano la credencial de elector.

Luego un grupo de mujeres solicitan la credencial y realizan dos preguntas. ¿llenó el formato electrónico? y ¿Cuántos años cumplidos tiene? Ante las respuestas proceden al llenado del formato de vacunación y entregan “el comprobante de vacunación contra el virus sars-cov2 persona interesada”.

La fila se mueve a las 7:35 con quienes tienen su copia del formato. Las personas mayores son colocadas en 3 filas, de izquierda a derecha. A los que no han llenado el formato se pasan a una serie de mesas para hacerlo. A las 8:15 piden pararse a los de la primera fila y comienzan a vacunarse. Al pasar el último de la primera fila se continúa con la siguientes y así se van recorriendo.

Hay 10 unidades para vacunarse. Las enfermeras del IMSS son las encargadas de la aplicación. Piden sostener la manga de la camina o playera con la mano derecha y en menos que canta un gallo le aplican la vacuna, y le explican las posibles reacciones. Los pasan a la explanada “de recuperación” y 30 minutos después todos a su casa.

Vacunarse AstraZeneca, Sinovac, Pfizer o la que caiga

En la revisión de credenciales de elector, informan a los que no viven en la zona de vacunación indicada que acudan a la localidad que les corresponde. El problema se presenta en las colonias que son frontera entre Tlaxcala y Santa Ana.

El servidor de la nación le explica que hay un orden en la campaña de vacunación y a él le corresponde otro lugar. El señor se molesta y expresa que cuenta con la edad y es tlaxcalteca. Sin embargo, no supo de las fechas y lugares de la vacunación, por lo que demanda recibir la vacuna.

Después de explicarle de múltiples formas la dificultad para cumplir su solicitud. La verdadera razón es que, en Tlaxcala como en el país, se aplican 3 tipos distintos de vacunas: AstraZeneca, Sinovac y Pfizer. En Chiautempan se aplicó Astrazeneca y en Tlaxcala Sinovac.

Si una persona recibió en un lugar una primera dosis de una vacuna no puede recibir la segunda en otro, porque las vacunas no tienen el mismo componente y no se conocen las reacciones que puede ocasionar al mezclarlas. De ahí la necesidad de que cada quien se vacune donde le corresponda.

La decisión del gobierno federal está determinada por la velocidad en el el suministro de vacunas. De ahí que, a partir de ahora es posible que la vacuna que se generalice sea la Sinovac porque se envasa en Querétaro y quizá en un segundo momento la AstraZeneca, que también desarrolla su proceso en México. Por lo que todos podrán vacunarse

Envejecimiento patológico, normal y exitoso

En los centros de vacunación es quizá donde hoy se encuentra la mayor evidencia empírica de la tipología de envejecimiento desarrollada por Rowe y Kahn (1987 y 1997). Observarlo requiere diferenciar 3 grupos de edad: los mayores (60 a 79 años), muy mayores (80 a 99 años) y centenarios (100 años y más).

Al momento en que la fila avanza en el centro de vacunación, se ve desfilar a personas en quienes hace mella la enfermedad y la discapacidad, en otras se denota el desgaste natural pero mantienen la capacidad para moverse fácilmente y sobresalen aquellos que realizan sus actividad de forma individual y autónoma.

Esta diferencia resulta sustancial, porque no es producto de la edad como muchos profesionales de la medicina hacen creer a los pacientes. Gran parte de las pérdidas, deficiencias o desgastes son producto del estilo de vida que han tenido a lo largo del curso de vida.

Lo que impulsa la necesidad de trabajar con personas mayores en el desarrollo de proyectos de vida competente, activa, satisfactoria o con éxito que permitan “optimizar el desarrollo personal y el bienestar durante el máximo tiempo posible”. Porque de que sirven más años si se viven con sufrimiento.

De ahí la necesidad de alejar a las personas mayores para alejarlos lo más posible de la enfermedad y la discapacidad, lograr un alto funcionamiento físico y cognitivo, y mantener un alto compromiso con la vida. Y para ello es indispensable vacunarse

Un comerciante en cada hijo/a te dio

Una de las particularidades de los tlaxcaltecas es que donde aparece una fila de personas haciendo cola surge inmediatamente una serie de negocios informales que buscan cubrir las necesidades reales o aparentes de quien está a la espera de la prestación de un servicio o un producto.

La vacunación para adultos mayores en la capital del Estado, particularmente la que se ubica en la clínica 8 del Instituto Mexicano del Seguro. Así como las personas van llegando aparecen los carritos anunciando la venta de tamales y atole.

Luego desfilan otros vendedores, casi todos relacionado con el ramo de la alimentación. Unas mujeres jóvenes sostienen en su regazo unas cajas de plásticos mientras ofrecen tortas, cuernitos y fruta. Pero hay algunos que se apropian del espacio y se instalan en el retorno frente a la entrada de urgencias.

Hacia las 7 de la mañana el giro cambia y la primera en aparecer es una señora que vende “la pluma, para que llene su registro”. Ante la ignorancia de gran parte de los que hacen fila, se acercan a preguntarles si hay que llenar algo. Les informa que sí y logran vender algunas. Después llegan los ofrecen caretas y cubrebocas. “Las de policarbonatos, a solo 100 pesitos”. “Aquí están los KN95, llévela por 15 pesos”.

Por cierto, como a las 7 de la mañana del viernes pasan 2 mujeres jóvenes, que no eran servidores de la nación, ofreciendo café de olla y un panecito completamente gratis. Si alguien sabe cómo se llaman y si la acción la realizan en forma personal o de alguna organización, agradecería proporcionaran la información a [email protected] para hacerles un reconocimiento público.

De lo único que no debe uno vacunarse es de la generosidad y el agradecimiento.