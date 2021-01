Urgente despolitizar el programa de vacunación anticovid: López

El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXIII Legislatura local, Omar Milton López Avendaño exigió al gobierno de la República evite ya la politización de la aplicación de la vacuna contra la Covid-19 y, para ello, urgió se transparente la estrategia que seguirá para cumplir con la inoculación.

Este jueves, en el apartado de asuntos generales de la sesión ordinaria del Congreso local, el panista criticó que pese a los miles de fallecidos y positivos por este coronavirus, a la fecha se desconozca la forma y el fondo de la estrategia de vacunación en los estados.

“Se anuncia por decreto que se nombrarán coordinadores estatales para esta labor, pero es increíble que a estas alturas no se conozca quiénes son esos 32 encargados y no se conozca la estrategia de vacunación y esto quiere decir que traemos un verdadero problema que resolver con el tema de la vacunación, considerando que esta 4T está politizando las vacunas, no a la politización de las vacunas, el riesgo son vidas”, espetó.