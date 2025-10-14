Va reforma constitucional para impedir la reelección y el nepotismo electoral

El diputado Bladimir Zainos Flores presentó una iniciativa de reforma constitucional con el propósito de prohibir la reelección inmediata en cargos públicos locales y establecer candados contra el nepotismo electoral, en concordancia con las recientes modificaciones aprobadas a nivel federal.

No obstante, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza Tlaxcala (Panalt) pidió que estos cambios entren en vigor hasta los comicios de 2030, tal como lo establece el régimen transitorio de la reforma federal promulgada el pasado 1 de abril.

Zainos Flores explicó que su propuesta responde al mandato de armonización legal derivado de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y aprobadas por el Congreso de la Unión, a inicios de este año.

“Tlaxcala debe cumplir con su obligación constitucional de adecuar su marco legal local a la nueva norma federal, asegurando que la equidad, la competitividad y la libertad sean los principios rectores de las contiendas electorales”, señaló el diputado durante la presentación de la iniciativa.

La propuesta de decreto presentada ante el pleno plantea modificar diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con el fin de impedir que presidentes municipales, síndicos, regidores, diputados locales o el titular del Ejecutivo estatal puedan postularse para el mismo cargo de manera consecutiva.

En el caso de los ayuntamientos, se establece que los integrantes electos en procesos ordinarios no podrán ser reelectos ni como propietarios ni como suplentes para el periodo inmediato posterior.

Asimismo, la iniciativa incorpora el concepto de “nepotismo electoral”, con el cual se busca impedir que personas con vínculos familiares cercanos con autoridades en funciones puedan competir por los mismos cargos.

En concreto, el legislador, quien ya suma su tercer periodo como congresista y una reelección, y que su hermano Williams Zainos, es presidente municipal de Tepeyanco, plantea que no podrán participar en una elección quienes tengan o hayan tenido, en los últimos tres años previos al proceso electoral, relación de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco por consanguinidad o afinidad con el titular del cargo al que se aspire.

La restricción aplicaría a cargos de gobernador, diputado local, presidente municipal, síndico o regidor. En todos los casos, la persona postulada deberá presentar una declaración bajo protesta ante la autoridad electoral, en la que manifieste no encontrarse en los supuestos de parentesco o vínculo previstos por la ley.

En su articulado transitorio, el proyecto establece que las disposiciones sobre no reelección y nepotismo electoral entrarán en vigor a partir del proceso electoral local de 2030, en concordancia con el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional federal.

“Esta reforma no busca vulnerar derechos político-electorales, sino garantizar la renovación democrática de los cuadros públicos y prevenir la concentración del poder en grupos familiares o políticos enquistados”, sostuvo el legislador aliancista.