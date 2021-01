Urgente superar el veto; transportistas amagan con aumento de pasaje en 10 pesos: OMLA

El coordinador de la bancada panista en la LXIII Legislatura local, Omar Milton López Avendaño exigió a los órganos directivos del Congreso local agilizar el proceso parlamentario respecto al veto que hizo el Ejecutivo estatal a las recientes reformas la Ley de Comunicaciones y Transportes y al Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Tras lamentar la decisión del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, el promotor de estas enmiendas consideró que es urgente analizar y en su caso, superar las observaciones hechas por el mandatario, pues de lo contrario estas enmiendas podrían quedarse como otras tantas que han sido vetadas.

“Es urgente atender estas observaciones porque necesitamos darle certeza a la ciudadanía y a los concesionarios, sobre todo en estos momentos en donde el tema de la movilidad vive momento complicados por la pandemia y porque los empresarios han anunciado que solicitarán el aumento en el precio del servicio a 10 pesos parada mínima y 50 centavos adicionales por cada kilómetro extra”, explicó.



Abundó: “Lamento que esta iniciativa haya sido vetada por el Ejecutivo y en donde nos hace una serie de observaciones y nos dice porque no es viable que se apliquen estos descuentos, pero hay que recordar que la iniciativa surge de los propios transportistas, que hicieron una petición al gobierno estatal pero no fueron escuchados…El hecho de pedir el 70 por ciento de descuento en diversos derechos no está descabellado, porque incluso el titular del ramo les envió a los transportistas un oficio en el que les ofrecía un descuento de 50 por ciento, el cual ya lo habían aplicado en su momento, pero sin un procedimiento claro, porque no se sabe a quién le aplican y a quién no”.

Sin embargo, dijo respetar el derecho del Ejecutivo a emitir observaciones a los decretos del Congreso, pero urgió a la presidenta de la Comisión Permanente, Patricia Jaramillo y al titular de la Junta de Coordinación y Concertación Política, José Luis Garrido Cruz, para que convoquen a la brevedad a mesas de trabajo con el gobierno estatal a fin de analizar el tema y confirmar en su caso las modificaciones.

“Es urgente resolver este tema, ya que la amenaza y solicitud que van a hacer los transportistas es subir a 10 peses el costo del pasaje por parada mínima y 50 centavos adicionales por kilómetro extra recorrido, en pleno aumento de la pandemia, creo que es vital atender para resolver un problema que se puede agravar por asunto de movilidad”.

Existe confianza de que puedan superar este tema cuando el Congreso ha sido omiso en al menos otros cinco vetos que han sufrido, se le inquirió.

“Todo ha sido falta de atención, de seguimiento de tener y establecer un diálogo con el Ejecutivo para crear mesas de trabajo para que podamos aclarar estas dudas y superar las diferencias legales para establecer las normas que se requieren”, apuntó.

Recordar que el gobernador vetó las recientes reformas legales por las cuales les autorizaban una reducción de 70 por ciento en el cobro de diversos derechos estatales a favor de los concesionarios de transporte público, así como la decisión de que la renovación del parque vehicular de las unidades destinadas a este servicio de pasajeros se concrete hasta que los modelos cumplan 15 años.