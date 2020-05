Urgente aprobación del nuevo sistema de justicia laboral: Flores

La coordinadora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Laura Yamili Flores Lozano consideró que es urgente con el Poder legislativo inicie con la aprobación de ordenamientos para la implementación del nuevo sistema de justicia laboral que este año debe entrar en funciones en la entidad.

En consecuencia, hizo votos para que se analice el paquete de reformas en materia del nuevo Sistema de Justicia Laboral en una sesión extraordinaria virtual, que debe estar a cargo del pleno de la LXIII Legislatura local, debido a que Tlaxcala forma parte de los 10 estados del país que deben armonizar su legislación a más tardar en octubre de este año.

En su calidad de presidenta de la Comisión del Trabajo en el Congreso local se deslindó de la omisión legislativa en la que pudiera incurrir el Poder Legislativo local, tras argumentar que ella ha cumplido con la presentación de iniciativas, pero éstas no han sido dictaminadas en la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.

“He estado solicitando que ya pase la reforma constitucional y no es un tema que esté en mis manos porque es en comisiones unidas y más en Puntos Constitucionales; además ya solicité porque hay dos propuestas, la del Ejecutivo y la mía, creo que contraponen en algunas cosas, pero no veo mayor problema para que salga al menos la creación de los tribunales para después irnos con las leyes secundarias”.

Asimismo, recordó que el último paquete de reformas en materia del nuevo Sistema de Justicia Laboral las presentó en el primer trimestre de este año, que consistió en adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Tlaxcala y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado a efecto de incluir en la estructura del Tribunal Superior de Justicia del estado los Juzgados Laborales.

Al informarlo anterior, la diputada perredista dijo desconocer los motivos por los cuales no han sido dictaminadas las iniciativas que presentó en materia laboral, pero confió en que éstas se analicen a la brevedad, toda vez que Tlaxcala forma parte de los diez estados que debe poner en marcha a más tardar en octubre de este año el Tribunal Laboral.

“Quisiera pensar que hay un plan estratégico que a lo mejor yo desconozco como simple diputada mortal[…] no quisiera pensar que con ocurrencias o interés personales de algunos grupos no se legisla en la materia, pero lo que es real y tajante de la legislatura es no caer en omisión legislativa en justicia laboral porque en octubre tienen que estar funcionando los tribunales laborales; entonces no es un asunto mío”, concluyó.